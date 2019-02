​Już wiadomo, że na konferencji bliskowschodniej w Warszawie Unia Europejska nie będzie reprezentowana przez dwie najważniejsze osoby. Po tym jak rzeczniczka szefowej unijnej dyplomacji zapowiedziała, że Federica Mogherini będzie tym czasie będzie przebywać w Rogu Afryki, Warszawa liczyła na obecność jej zastępczyni - Helgi Schmid, sekretarz generalnej Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (dyplomacji UE). Ta jednak również się nie zjawi.

Helga Schmid / FLORIAN WIESER / PAP/EPA

Helga Schmid poinformowała, że bardzo by chciała być obecna na konferencji, ale nie pozwala jej na to kalendarz - ujawnił wysoki rangą polski dyplomata w rozmowie z dziennikarka RMF FM.

Tłumaczenia Niemki wyglądają jednak na dyplomatyczną wymówkę. W Komisji Europejskiej wszyscy wiedzą, że zarówno Mogherini, jak i Schmid były bardzo zaangażowane w doprowadzenie do trudnego porozumienia nuklearnego z Iranem.

Jeden z urzędników powiedział dziennikarce RMF FM, że "trudno, żeby na warszawską konferencję jechały osoby, które chcą od społeczności międzynarodowej czegoś innego". Waszyngton wycofał się z porozumienia - przypomina rozmówca RMF FM i dodaje, że "w powszechnym odczuciu konferencja w Warszawie ma wydźwięk antyirański i nie podoba się, że Iran nie został zaproszony". W kuluarach KE mówi się nawet pół żartem pół serio, że warszawska konferencja to przygotowania do wojny z Iranem.

Rzeczniczka KE Majaja Kocijancic powiedziała natomiast, że wciąż jeszcze nie wyznaczono osoby, która w imieniu Unii pojedzie do Warszawy. Rozmówcy dziennikarki RMF FM w KE podkreślają, że niska reprezentacja Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych nie jest wymierzona w Polskę. Przypominają natomiast, że niedawno to Waszyngton obniżył rangę przedstawicielstwa KE. I to w niezbyt ładny sposób. Przedstawiciel KE dowiedział się o tym, gdy podczas przyjęcia został wyczytany na samym końcu. Tak się nie robi, coś w tych relacjach nie gra - przyznał rozmówca RMF FM.