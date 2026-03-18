​Pakistan ogłosił tymczasowe wstrzymanie operacji militarnych przeciwko Afganistanowi. Decyzja ta została podjęta w związku ze zbliżającym się świętem Id al-Fitr oraz na prośbę Turcji, Arabii Saudyjskiej i Kataru. Sytuacja na granicy obu krajów pozostaje jednak napięta po ostatnich krwawych atakach i wzajemnych oskarżeniach o wspieranie bojowników.

Ceremonia pogrzebowa ofiar pakistańskiego nalotu na Kabul / WAKIL KOHSAR/AFP/East News / East News

W środę, 18 marca 2026 roku, minister informacji Pakistanu Attaullah Tarar poinformował, że Pakistan zdecydował się na tymczasowe wstrzymanie operacji wojskowych przeciwko Afganistanowi. Decyzja ta została ogłoszona w oficjalnym komunikacie zamieszczonym na platformie X. Jak podkreślił minister, powodem jest zbliżające się święto Id al-Fitr, które kończy muzułmański miesiąc postu - ramadan. Dodatkowo, wpływ na decyzję miały prośby ze strony Turcji, Arabii Saudyjskiej i Kataru, które apelowały o deeskalację napięć w regionie.

Według niego ten "gest dobrej woli" był własną inicjatywą Pakistanu, podjętą na prośbę Turcji, Arabii Saudyjskiej i Kataru.

Wstrzymanie walk zacznie obowiązywać o północy w nocy ze środy na czwartek i potrwa do północy 23 marca.

O przerwaniu walk poinformowały również władze w Kabulu, ale zaznaczyły, że w przypadku zagrożenia odpowiedzą.

Krwawe ataki i wzajemne oskarżenia

Tymczasowe zawieszenie działań militarnych nastąpiło po serii dramatycznych wydarzeń na granicy pakistańsko-afgańskiej. W ostatnich dniach doszło do nalotów pakistańskich na obiekty w Kabulu. Według pakistańskiego wojska celem ataku był magazyn dronów i broni oraz miejsce szkolenia zamachowców samobójców. Jednak władze Afganistanu twierdzą, że zbombardowany został szpital leczący osoby uzależnione.

Według przedstawiciela Misji Wsparcia Narodów Zjednoczonych w Afganistanie (UNAMA), w wyniku ataku zginęły 143 osoby. Afgańskie władze podają jednak znacznie wyższe liczby - około 400 ofiar śmiertelnych i 250 rannych.

Eskalacja konfliktu

26 lutego wojska afgańskie rozpoczęły ataki transgraniczne na Pakistan w odpowiedzi na wcześniejsze pakistańskie naloty. Według strony afgańskiej w tych operacjach zginęli cywile. Pakistan z kolei oskarża rząd w Kabulu o ukrywanie bojowników, którzy przeprowadzają ataki na terytorium pakistańskie. Talibowie, sprawujący władzę w Afganistanie, stanowczo zaprzeczają, jakoby wspierali takie grupy.