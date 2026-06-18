​Jonathan, żółw olbrzymi (adabrachelys gigantea), to najstarsze żyjące zwierzę na świecie - ma co najmniej 194 lata. Jak przekazała w czwartek agencja UPI, osobnik został wpisany na listę Rekordów Guinnessa.

  • Żółw Jonathan trafił na listę Rekordów Guinnessa.
  • To najstarsze żyjące zwierzę na świecie; ma co najmniej 194 lata.
  • Od 1882 roku zamieszkuje wyspę Świętej Heleny.
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Żółw olbrzymi Jonathan - najstarsze żyjące zwierzę

Żółw Jonathan - znany również jako Jono - ma 194 lata. Choć zaawansowany wiek odebrał mu wzrok i węch, to zwierzę nadal je, wygrzewa się na słońcu i rozmnaża.

Osobnik został wpisany na listę Ikon Rekordów Guinnessa - wyselekcjonowanej grupy rekordzistów, których "osiągnięcia wykraczają poza ich dziedzinę i inspirują ludzi na całym świecie".

Jonathan od lat zachwyca turystów

Historia Jonathana na wyspie Świętej Heleny rozpoczęła się w 1882 roku. Trafił tam wówczas z Seszeli, w wieku co najmniej 50 lat. Dzisiejsze władze wyspy są niezwykle dumne ze swojego wyjątkowego mieszkańca.

Żółw Jonathan jest ukochanym mieszkańcem wyspy Świętej Heleny - powiedział gubernator Nigel Phillips w wywiadzie dla Księgi Rekordów Guinnessa. Spotykał członków rodziny królewskiej, występował na ślubnych fotografiach i zachwycał turystów - dodał.

"Symbol odporności wyspy"

Zdaniem gubernatora, dla mieszkańców wiekowy żółw jest "symbolem nieustającej odporności wyspy i jej zaangażowania w ochronę środowiska".

To, że jego domem jest padok Rezydencji Gubernatora, jest całkowicie właściwe. Jest najjaśniejszą ikoną tego klejnotu południowego Atlantyku - oświadczył Phillips.

Wyspa Świętej Heleny leży na południowym Atlantyku. Obecnie posiada status brytyjskiego terytorium zamorskiego.

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