Jonathan, żółw olbrzymi (adabrachelys gigantea), to najstarsze żyjące zwierzę na świecie - ma co najmniej 194 lata. Jak przekazała w czwartek agencja UPI, osobnik został wpisany na listę Rekordów Guinnessa.
- Żółw Jonathan trafił na listę Rekordów Guinnessa.
- To najstarsze żyjące zwierzę na świecie; ma co najmniej 194 lata.
- Od 1882 roku zamieszkuje wyspę Świętej Heleny.
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Żółw Jonathan - znany również jako Jono - ma 194 lata. Choć zaawansowany wiek odebrał mu wzrok i węch, to zwierzę nadal je, wygrzewa się na słońcu i rozmnaża.
Osobnik został wpisany na listę Ikon Rekordów Guinnessa - wyselekcjonowanej grupy rekordzistów, których "osiągnięcia wykraczają poza ich dziedzinę i inspirują ludzi na całym świecie".