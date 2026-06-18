Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami dla zachodniej części kraju. Najbliższy weekend zapowiada się wyjątkowo gorąco - termometry mogą pokazać nawet 35 stopni Celsjusza.

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IMGW ogłosił alerty II stopnia przed upałami dla województwa lubuskiego oraz części województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. W tych regionach w piątek i niedzielę temperatura może wynosić od 30 do 33 stopni Celsjusza, a w sobotę nawet od 32 do 35 stopni. Noce również będą wyjątkowo ciepłe - minimalna temperatura wyniesie od 18 do 21 stopni.

Na południu Dolnego Śląska obowiązuje alert I stopnia. Tam w ciągu dnia słupki rtęci mogą wskazywać od 30 do 32 stopni, a nocą temperatura spadnie do 15-17 stopni. Ostrzeżenia obowiązują od piątku od godziny 11:00 (na południu Dolnego Śląska od 13:00) do niedzieli do godziny 20:00 (na południu Dolnego Śląska do 18:00).

Skutki upałów i możliwe zagrożenia

Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia oznaczają ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą prowadzić do poważnych strat materialnych, a także stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Synoptycy apelują o ostrożność, szczególnie w godzinach największego nasłonecznienia. Wysokie temperatury mogą być szczególnie niebezpieczne dla dzieci, osób starszych oraz przewlekle chorych.