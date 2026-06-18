Podczas pobierania broni służbowej przez policjantkę w Komendzie Powiatowej Policji w Działdowie doszło w czwartek do niekontrolowanego wystrzału - poinformowała warmińsko-mazurska policja. Nikt nie odniósł obrażeń.

Na komendzie w Działdowie doszło do niekontrolowanego wystrzału / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

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Do niekontrolowanego wystrzału z broni służbowej w podłogę doszło w czwartek rano.

Stało się to podczas pobierania broni przez policjantkę. Ustalane są wszystkie okoliczności tego zdarzenia - poinformował rzecznik warmińsko-mazurskiej policji podkom. Tomasz Markowski.

O zdarzeniu został powiadomiony prokurator, czynności na miejscu realizują też policjanci Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Komendant powiatowy policji w Działdowie wszczął w tej sprawie czynności wyjaśniające.