Podczas pobierania broni służbowej przez policjantkę w Komendzie Powiatowej Policji w Działdowie doszło w czwartek do niekontrolowanego wystrzału - poinformowała warmińsko-mazurska policja. Nikt nie odniósł obrażeń.
- Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.
Do niekontrolowanego wystrzału z broni służbowej w podłogę doszło w czwartek rano.
Stało się to podczas pobierania broni przez policjantkę. Ustalane są wszystkie okoliczności tego zdarzenia - poinformował rzecznik warmińsko-mazurskiej policji podkom. Tomasz Markowski.
O zdarzeniu został powiadomiony prokurator, czynności na miejscu realizują też policjanci Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
Komendant powiatowy policji w Działdowie wszczął w tej sprawie czynności wyjaśniające.