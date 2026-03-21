Szpital na Florydzie wniósł pozew przeciwko pacjentce, która - mimo wypisu - od pięciu miesięcy nie chce opuścić szpitalnej sali. Sprawa trafiła do sądu, a placówka alarmuje, że blokowanie łóżka utrudnia leczenie innych chorych.

Placówka twierdzi, że kobieta blokuje łóżko potrzebującym pacjentom.

Szpital Tallahassee Memorial Healthcare na Florydzie na początku marca zdecydował się na nietypowy krok - pozwał własną pacjentkę. Kobieta, która została formalnie wypisana w październiku ubiegłego roku, do dziś zajmuje szpitalną salę nr 373 - informuje agencja Associated Press.

Placówka domaga się wydania sądowego nakazu opuszczenia pokoju oraz upoważnienia szeryfa do interwencji, jeśli będzie to konieczne. W pozwie szpital podkreśla, że obecność pacjentki uniemożliwia przyjęcie innych osób wymagających pilnej opieki.

Próby polubownego rozwiązania sprawy

W pozwie wskazano, że kobieta została przyjęta do szpitala na leczenie, a formalne postanowienie o wypisie wydano 6 października, po tym, jak stwierdzono, że nie potrzebuje już doraźnej opieki. Dyrekcja placówki już kilkukrotnie rozmawiała z rodziną kobiety, oferowała transport, ale nie przyniosło to skutku.

Rzeczniczka szpitala Macy Layton odmówiła komentarza, powołując się na trwające postępowanie sądowe. Pacjentka reprezentuje się sama i nie udało się z nią skontaktować - podane w bazach numery telefonów są nieaktywne, a na połączenia do szpitalnej sali nikt nie odpowiada.

Zgodnie z amerykańskim prawem, szpitale przyjmujące środki z Medicare - programu ubezpieczeń społecznych, administrowanego przez rząd Stanów Zjednoczonych - muszą udzielić pomocy każdemu pacjentowi w stanie nagłym, niezależnie od jego ubezpieczenia czy możliwości zapłaty. Po ustabilizowaniu stanu zdrowia i przygotowaniu planu dalszej opieki, pacjent może zostać wypisany do domu.