Pożar dzielnicy celebrytów Pacific Palisades w Los Angeles obecnie pochłania w ciągu minuty obszar równy pięciu boiskom do futbolu - przekazał w środę portal CNN. Spłonęło już blisko 1,2 tys. ha, miasto ogłosiło stan wyjątkowy, a akcję gaśniczą utrudniają wiatry wiejące z siłą tornada. 30 tys. mieszkańców otrzymało nakaz ewakuacji z powodu zagrażających życiu warunków. "Może to zadecydować o czyimś życiu lub śmierci" - podkreśliła cytowana przez CNN Margaret Stewart, rzeczniczka straży pożarnej. Media określają to jako "sytuację apokaliptyczną". Joe Biden opublikował komunikat i apel do mieszkańców.