​Dwie osoby zginęły, a jedna jest w stanie krytycznym. Strzelał do nich we wtorek wieczorem w siedzibie jednej z firm w Bad Friedrichshall w Badenii-Wirtembergii zamaskowany sprawca. Obława na napastnika trwała kilka godzin. Został on zatrzymany przez siły specjalne w Seckach (powiat Neckar-Odenwald).

Policja przed siedzibą firmy w Bad Friedrichshall, w której zastrzelone zostały dwie osoby. / Fabian Koss / PAP/DPA Do strzelaniny doszło w mieście Bad Friedrichshall w Badenii-Wirtembergii na południowym zachodzie Niemiec. Portal Tagesschau poinformował, że ok. godz. 17:45 do siedziby jednej z firm wszedł zamaskowany napastnik i oddał strzały w kierunku trzech mężczyzn. Dwóch z nich zginęło, a trzeci został ciężko ranny. Według wstępnych ustaleń policji ofiarami są pracownicy firmy zajmującej się inżynierią mechaniczną. Według rzeczniczki policji, w czasie przestępstwa na miejscu byli inni pracownicy. Zostali wyprowadzeni z budynku, a następnie przesłuchani przez policję. Sprawca po ataku zbiegł. Policja informowała na platformie X, że prowadzi dużą operacja, której celem jest ujęcie mężczyzny. W obławę zaangażowano między innymi policyjny śmigłowiec. Rzecznik policji, cytowany przez agencję dpa, od razu po strzelaninie informował, że nie ma zagrożenia dla społeczeństwa. Policji udało się zatrzymać podejrzanego sprawcę. Około północy sprawca został zatrzymany przez siły specjalne w Seckach (powiat Neckar-Odenwald) - poinformował Tagesschau. Zobacz również: Zjedz swoją choinkę. Kontrowersyjny apel w Belgii

