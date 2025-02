Z powodu strajku generalnego w Belgii w czwartek 13 lutego lotnisko w Brukseli odwołało wyloty wszystkich samolotów pasażerskich. Zakłócenia dotkną też większość samolotów przylatujących tego dnia do stolicy Belgii. Problemy zapowiedziało też podbrukselskie lotnisko Charleroi.

Lotnisko Bruksela Zaventem / Shutterstock

Stołeczne lotnisko Bruksela Zaventem poinformowało, że ze względu na to, iż ogromna liczba pracowników obsługi i ochrony zamierza wziąć udział w czwartkowym strajku zdecydowało się - "biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pasażerów i obsługi oraz po konsultacji z przewoźnikami" - odwołać tego dnia wszystkie wyloty pasażerskie.

"Prosimy o nieprzyjeżdżanie tego dnia na lotnisko" - zaapelowało kierownictwo portu, dodając, że przewoźnicy skontaktują się ze wszystkimi pasażerami, których loty zostały odwołane.

Władze lotniska poinformowały, że zakłócenia dotkną także samoloty przylatujące do Brukseli, część z których może także zostać odwołana. "Radzimy wszystkim pasażerom zweryfikowanie statusu swojego lotu na stronie przewoźnika lub na stronie naszego lotniska" - napisano w opublikowanym w poniedziałek oświadczeniu.

Belgijskie linie lotnicze Brussels Airlines oświadczyły, że początkowo planowały odwołanie 75 proc. lotów wylatujących z Zaventem, ale skoro władze lotniska postanowiły o odwołaniu wszystkich wylotów nie miały innego wyjścia, tylko się dostosować do tej decyzji. Rzecznik firmy Nico Cardone, którego cytuje agencja Belga, powiedział, że jeśli samoloty "nie będą mogły wylecieć z Zaventem, to nie będą mogły też na to lotnisko wrócić".

"Zorientujemy się czy uda się zrealizować niektóre loty z zagranicy czy też musimy szukać innych rozwiązań. Ale zdecydowana większość przylotów zostanie prawdopodobnie odwołana" - powiedział rzecznik.

Także podbrukselski port lotniczy Charleroi, skąd operują niskobudżetowi przewoźnicy, zapowiedział odwołanie wszystkich czwartkowych wylotów. Realizowane będą jedynie przyloty z państw strefy Schengen, ale już nie z krajów spoza strefy. Lotnisko poinformowało w opublikowanym w poniedziałek oświadczeniu, że decyzja ta podyktowana jest spodziewanymi brakami kadrowymi związanymi ze strajkiem.

"Nie będziemy mieli wystarczającej liczby pracowników, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo operacji lotniczych" - poinformowały władze portu.

Protesty przeciwko planom emerytalnym i pracowniczym

Czwartkowy strajk generalny w Belgii zorganizowały krajowe związki zawodowe, protestujące przeciwko planom emerytalnym i pracowniczym zaprzysiężonego w ubiegłym tygodniu nowego belgijskiego rządu federalnego, zwanego także koalicją Arizona. Zakłócenia dotknąć mają także inne sektory, w tym transport kolejowy oraz miejski.