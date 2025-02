"Doświadczyliśmy dzisiaj dużego otwarcia, ale po czynach poznamy efekty" - tak prezes Pracodawców RP Rafał Dutkiewicz skomentował nowy plan gospodarczy na 2025 rok, który w poniedziałek przedstawił premier Donald Tusk. "Rozwiązania deregulacyjne dla przedsiębiorców powinny być odczuwalne już w ciągu roku, ale jak będzie, zobaczymy" - skomentował z kolei ekonomista i były premier Jan Krzysztof Bielecki.

Podniesienie limitu zwolnienia podmiotowego VAT do 240 tys. zł, inwestycje w Polsce takich firm, jak Google, Microsoft czy Amazon, budowa terminala kontenerowego w Świnoujściu, budowa nowych terminali Baltic Hub w Gdańsku i 30 nowych stacji przesyłowych, wzrost PKB do 4 proc., deregulacje dla przedsiębiorców, powstanie nowej fabryki AI w Poznaniu - między innymi te działania zapowiedział w poniedziałek premier Donald Tusk, ujawniając szczegóły nowego planu gospodarczego na 2025 rok .

Ogółem na inwestycje w Polsce przeznaczone zostało 650 miliardów złotych.

Mniej raportowania, sprawozdawczości? Eksperci o zapowiedziach deregulacji dla przedsiębiorców

Choć w planie gospodarczym położono duży nacisk na pomoc małym, średnim i dużym przedsiębiorcom - pojawiły się w nim ułatwienia podatkowe - przedsiębiorcy z ostrożnym optymizmem podchodzą do dzisiejszych zapowiedzi premiera i ministra finansów.

Przedłużanie postępowań skarbowych, które toczą się latami, są irytujące, a nie przynoszą żadnych efektów - to według prezesa Pracodawców RP Rafała Dutkiewicza jest najpilniejszym działaniem deregulacyjnym, które powinno zostać podjęte.

Ekspert podkreślił w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Dobrołowiczem, że zaprezentowany przez premiera plan zakłada perspektywę pięcioletnią, ale także roczną, zatem przedsiębiorcy powinni odczuć zmiany już niedługo.

Najszybciej można liczyć na rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej, natomiast rozwój nowych projektów energetycznych, na przykład atomu, jest wyzwaniem. Rozwiązania deregulacyjne dla przedsiębiorców powinny być odczuwalne już w ciągu roku, ale jak będzie, zobaczymy - skomentował z kolei ekonomista i były premier Jan Krzysztof Bielecki.

Ekspert zaznaczył, że najmocniej zaskoczyło go to, że premier "po 10 latach swojego rządzenia tak odważnie mówił o współpracy z przedsiębiorcami". Można powiedzieć, że to taki "Tusk 3:0" - powiedział Jan Krzysztof Bielecki w Radiu RMF24.

Premier jako osobę odpowiedzialną za przygotowanie propozycji konkretnych działań deregulacyjnych - niewymagających ustaw - wyznaczył Rafała Brzoskę, założyciela i prezesa InPost.