Donald Trump, obecny prezydent Stanów Zjednoczonych, przeszedł rutynową kontrolę zdrowia, której wyniki zaskoczyły nawet lekarzy. Najnowszy raport medyczny wskazuje, że serce prezydenta jest aż o 14 lat młodsze niż jego wiek metrykalny. Stan zdrowia Trumpa, który w czerwcu skończył 79 lat, pozostaje jednym z głównych tematów amerykańskiej debaty publicznej.

Lekarz prezydenta USA Donalda Trumpa poinformował, że jego "wiek sercowy" jest o 14 lat młodszy niż wiek metrykalny, a ogólny stan zdrowia oceniono jako wyjątkowo dobry.

Trump przeszedł rutynową kontrolę zdrowia w Walter Reed National Military Medical Center, a wyniki badań potwierdziły dobrą wydolność sercowo-naczyniową, płucną i neurologiczną.

Kwestie zdrowia i wieku były istotnym tematem kampanii prezydenckiej w USA, zwłaszcza w kontekście porównań z Joe Bidenem.

Wyjątkowo dobry stan zdrowia prezydenta

Donald Trump, który w styczniu ponownie objął urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, regularnie poddaje się szczegółowym badaniom lekarskim. Najnowsza notatka medyczna, przygotowana przez lekarza prezydenta, doktora Bruce’a Barbabellę, została skierowana do rzeczniczki prasowej Białego Domu. Wynika z niej, że prezydent cieszy się doskonałą kondycją fizyczną i zdrowotną.

Według raportu, Trump wykazuje "wyjątkowo dobrą wydolność sercowo-naczyniową, płucną, neurologiczną i fizyczną". Szczególnie zaskakujący jest wynik badania EKG, który wskazuje, że tzw. wiek sercowy prezydenta jest aż o 14 lat niższy niż jego wiek metrykalny. Oznacza to, że układ krążenia Trumpa funkcjonuje na poziomie osoby znacznie młodszej.

Rutynowa kontrola w Walter Reed

W piątek prezydent USA udał się do Walter Reed National Military Medical Center w stanie Maryland. Wizyta miała charakter rutynowy i obejmowała zarówno kontrolę zdrowia, jak i spotkanie z żołnierzami. To właśnie tam przeprowadzono szczegółowe badania, które potwierdziły bardzo dobrą kondycję zdrowotną prezydenta.

Trump, znany z intensywnego harmonogramu pracy i licznych spotkań, nie zwalnia tempa mimo zaawansowanego wieku. W najbliższych dniach planuje także podróż na Bliski Wschód, gdzie ma uczestniczyć w rozmowach dotyczących zawieszenia broni w Strefie Gazy.

Zdrowie i wiek w centrum uwagi opinii publicznej

Stan zdrowia i wiek prezydenta były jednym z głównych tematów kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych. W debacie publicznej często porównywano kondycję Donalda Trumpa z jego politycznym rywalem, Joe Bidenem, który jest starszy o 3,5 roku. Zwolennicy Trumpa wielokrotnie podkreślali jego energię i sprawność, kwestionując jednocześnie zdolność Bidena do sprawowania funkcji prezydenta.

W lipcu Biały Dom ujawnił, że Trump cierpi na łagodną przewlekłą niewydolność żylną, która objawia się obrzękami w dolnej części nóg. To powszechna dolegliwość u osób powyżej 70. roku życia. Lekarz prezydenta wyjaśnił także, że siniaki na prawej dłoni są wynikiem częstego podawania rąk oraz przyjmowania aspiryny, stosowanej w ramach profilaktyki sercowo-naczyniowej.

Intensywny tryb życia i profilaktyka zdrowotna

Donald Trump, mimo upływu lat, nie rezygnuje z aktywnego trybu życia. Utrzymuje napięty grafik spotkań, a jego zamiłowanie do czerwonego mięsa nie przeszkadza mu w utrzymaniu dobrej kondycji. Lekarze podkreślają, że regularne badania i profilaktyka zdrowotna odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia prezydenta.

Najnowszy raport medyczny potwierdza, że Trump pozostaje w bardzo dobrej formie, a jego organizm funkcjonuje na poziomie osoby znacznie młodszej. Wyniki badań są szeroko komentowane zarówno w USA, jak i na świecie, zwłaszcza w kontekście zbliżających się wyzwań politycznych i międzynarodowych.

