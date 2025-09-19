Boombites, nowa odmiana czerwonych winogron, pojawia się w supermarketach i już wzbudza ogromne zainteresowanie. Te niezwykłe owoce, bogate w antyoksydanty i resweratrol, mogą stać się prawdziwą rewolucją w diecie osób dbających o zdrowie serca. Eksperci podkreślają, że ich właściwości przewyższają nawet popularne borówki.

Nowy superfood na rynku: Boombites – czerwone winogrona, które mogą zrewolucjonizować walkę z cholesterolem / Shutterstock

Na rynku pojawiła się nowa odmiana winogron o nazwie Boombites, która już teraz określana jest mianem superfood. Owoce te wyróżniają się nie tylko wyjątkowym smakiem, ale przede wszystkim niezwykle wysoką zawartością antyoksydantów oraz resweratrolu - związku znanego z korzystnego wpływu na układ krążenia. Badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Murcji wykazały, że Boombites zawierają aż trzykrotnie więcej resweratrolu niż borówki i porównywalne ilości innych antyoksydantów.

Innowacyjna metoda hodowli

Stworzenie tej odmiany wymagało zastosowania zaawansowanych technik krzyżowania. Proces polegał na ręcznym zapylaniu - usuwano męskie części kwiatów jednej rośliny, zanim zdążyły wytworzyć pyłek, a następnie przenoszono pyłek z drugiej rośliny za pomocą pędzelka. Aby zapobiec zanieczyszczeniu pyłkiem z innych odmian, młode kiście były starannie osłaniane. W pracach nad nową odmianą uczestniczyły osoby o wyjątkowej precyzji, często zatrudniane wcześniej jako hafciarki.

Boombites powstały w wyniku skrzyżowania starych odmian winogron wykorzystywanych do produkcji wina, charakteryzujących się czerwonym miąższem i wysokim poziomem resweratrolu, z najsmaczniejszymi odmianami stołowymi. Efektem są owoce o ciemnej skórce i intensywnie czerwonym wnętrzu, które zachwycają zarówno wyglądem, jak i wartościami odżywczymi.

Antyoksydanty i resweratrol - tarcza dla serca

Boombites swój kolor zawdzięczają wysokiej zawartości antocyjanów - silnych antyoksydantów, które odpowiadają także za niebieski kolor borówek. Jednak nowa odmiana winogron nie tylko dorównuje borówkom pod względem ilości antyoksydantów, ale przewyższa je zawartością resweratrolu. Ten związek, znany z tzw. francuskiego paradoksu, może tłumaczyć niską zachorowalność na choroby serca we Francji, mimo diety bogatej w tłuszcze nasycone.

Dietetycy podkreślają, że regularne spożywanie produktów bogatych w antyoksydanty, takich jak Boombites, może znacząco zmniejszyć ryzyko chorób układu krążenia oraz cukrzycy typu 2. Dodatkowo badania sugerują, że polifenole obecne w tych owocach wpływają korzystnie na poziom cholesterolu, elastyczność naczyń krwionośnych oraz procesy zapalne w organizmie.

Przewaga nowych winogron

Oprócz wyjątkowych właściwości antyoksydacyjnych, Boombites wyróżniają się także korzystnym wpływem na metabolizm cukrów. Mimo podobnej zawartości naturalnych cukrów, badania wykazały, że nowe winogrona powodują znacznie niższy wzrost poziomu glukozy we krwi w porównaniu do tradycyjnych odmian. Eksperci tłumaczą to obecnością fenoli, które zmieniają sposób wchłaniania cukrów w jelitach.

To odkrycie może mieć istotne znaczenie dla osób dbających o linię, kontrolujących poziom insuliny czy ograniczających spożycie cukru ze względu na zdrowie. Nowe winogrona mogą stać się atrakcyjną alternatywą dla osób, które dotychczas rezygnowały z owoców bogatych w antyoksydanty z obawy przed wysoką zawartością cukru.

"Food matrix" - nowy wymiar zdrowego odżywiania

Naukowcy coraz częściej zwracają uwagę na tzw. food matrix, czyli strukturę fizyczną żywności i jej wpływ na przyswajanie składników odżywczych. W przypadku Boombites, połączenie wysokiej zawartości polifenoli, błonnika i innych składników odżywczych sprawia, że ich spożywanie może przynosić znacznie większe korzyści zdrowotne niż suplementacja pojedynczych składników.

Nowe winogrona są już dostępne w wybranych supermarketach, jednak ich popularność sprawia, że szybko znikają z półek. Konsumenci coraz chętniej sięgają po produkty, które nie tylko smakują, ale przede wszystkim wspierają zdrowie. Boombites mogą stać się jednym z najważniejszych trendów żywieniowych nadchodzących miesięcy.