Tysiące mieszkańców centralnego Berlina zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów po tym, jak podczas prac budowlanych w rzece Sprewa odkryto niewybuch z czasów II wojny światowej. Służby wprowadziły szeroko zakrojone środki bezpieczeństwa, a operacja rozbrojenia bomby zaplanowana jest na piątkowy poranek.

Nocna ewakuacja w centrum Berlina; tysiące osób musiało opuścić swoje domy / Michael Ukas / PAP/DPA

W czwartek wieczorem berlińska policja zarządziła ewakuację w promieniu 500 metrów od miejsca znalezienia niewybuchu, obejmującym gęsto zaludnioną część miasta - poinformowało Deutsche Welle. Funkcjonariusze chodzili od drzwi do drzwi, informując mieszkańców o konieczności opuszczenia domów.

Władze otworzyły awaryjne schroniska, m.in. w ratuszu dzielnicy Mitte oraz w pobliskiej szkole, aby zapewnić nocleg ewakuowanym osobom. W dzielnicy Mitte mieści się również kilka ambasad i biur administracji miejskiej.

Berlińska policja zarządziła ewakuację w promieniu 500 metrów od miejsca znalezienia niewybuchu / Polizei Berlin /

Trudna operacja rozbrojenia niewybuchu

Niewybuch został odkryty podczas prac budowlanych w rzece Sprewa w okolicach Fischerinsel. Jak podkreślają służby, sprawdzanie terenu pod kątem niewybuchów z czasów II wojny światowej jest w Niemczech standardową procedurą przed większymi inwestycjami.

Bomba znajduje się na głębokości czterech metrów pod wodą i jest pokryta warstwą mułu, co dodatkowo utrudnia działania saperów. Operacja rozbrojenia ma rozpocząć się w piątkowy poranek, gdy nurkowie będą mogli dokładnie ocenić stan ładunku.

Funkcjonariusze chodzili od drzwi do drzwi, informując mieszkańców o konieczności opuszczenia domów / Michael Ukas / PAP/DPA

Utrudnienia w ruchu i komunikacji

Do czasu zakończenia akcji zamknięto ruch statków na Sprewie, a także część ulic w centrum Berlina. Wstrzymano również kursowanie linii metra U2. Jak podkreślają władze, jest to jedna z największych ewakuacji związanych z niewybuchem w Berlinie w ostatnich latach. Mieszkańcy mają wrócić do swoich domów w piątek rano, po zakończeniu operacji.