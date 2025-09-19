Trwa budowa imponującego tunelu pod Bełtem Fehmarn, który po ukończeniu stanie się najdłuższym na świecie tunelem kolejowo-drogowym oraz najdłuższym tunelem drogowym poprowadzonym pod wodą. Nowa przeprawa połączy niemiecką wyspę Fehmarn z duńską wyspą Lolland, przebiegając na długości aż 18 kilometrów pod wodami Morza Bałtyckiego. Na budowie tunelu skorzystają także Polacy, których podróż do Skandynawii znacząco się skróci.

Każdy z prefabrykowanych elementów tunelu to prawdziwy kolos – mierzy 42 metry szerokości, 9 metrów wysokości i aż 217 metrów długości, a jego masa sięga 73 tysięcy ton. / MADS CLAUS RASMUSSEN/AFP / PAP

Rekordowa długość i innowacyjna konstrukcja

Tunel Fehmarnbelt będzie miał długość 18 km i zostanie przeprowadzony pod Bałtykiem. Stanie się tym samym najdłuższym na świecie prefabrykowanym tunelem drogowo-kolejowym. Jego budowa to nie tylko rekordowa długość, ale i przełom w technologii budowy tuneli. Zamiast wiercić w skale pod dnem morskim, jak to miało miejsce w przypadku tunelu pod kanałem La Manche, tutaj zastosowano metodę łączenia prefabrykowanych segmentów, co przypomina składanie klocków Lego na monumentalną skalę.

Gigantyczne przedsięwzięcie inżynieryjne i finansowe

Koszt budowy tunelu szacowany jest na 7,5 do 9 miliardów euro. Realizacją projektu zajmuje się duńskie konsorcjum Femern A/S, które rozpoczęło prace w 2020 roku. Zgodnie z pierwotnymi założeniami tunel miał być gotowy w 2029 roku, jednak już teraz wiadomo, że termin ten może ulec przesunięciu. Główną przyczyną opóźnień są trudności związane z budową specjalistycznego statku o nazwie "Ivy", który ma odpowiadać za montaż prefabrykowanych elementów tunelu pod dnem Bałtyku. Budowa tej jednostki już teraz jest opóźniona o 1,5 roku, a przed jej użyciem konieczne są jeszcze testy i uzyskanie odpowiednich certyfikatów.

Dzięki tunelowi podróż między Rødbyhavn w południowej Danii a Puttgarten w północnych Niemczech zajmie zaledwie 10 minut samochodem lub 7 minut pociągiem, zastępując 45-minutową podróż promem. Nowa trasa kolejowa pozwoli również na skrócenie czasu podróży między Kopenhagą a Hamburgiem z pięciu do 2,5 godziny, oferując skrót dla towarów i pasażerów.

Już wiadomo, że termin oddania tunelu do użytku się przesunie / MADS CLAUS RASMUSSEN/AFP / PAP

Ekologiczne i ekonomiczne korzyści projektu

Tunel Fehmarnbelt nie tylko skróci czas podróży, ale również przyczyni się do redukcji emisji dwutlenku węgla, dzięki skróceniu trasy o 160 km. Projekt przewiduje również stworzenie 300-hektarowego obszaru mokradeł, jako rekompensatę za potencjalny wpływ budowy na środowisko naturalne.

Wyzwania i rozwiązania technologiczne

Budowa tunelu na taką skalę wymagała przezwyciężenia licznych wyzwań technologicznych, w tym precyzyjnego umieszczania segmentów tunelu na dnie morskim z dokładnością do 15 mm. Zastosowanie innowacyjnego systemu "pin and catch" umożliwiło dokładne łączenie poszczególnych elementów, ważących ponad 73 000 ton każdy.

Oczekiwania i nadzieje lokalnych społeczności

Projekt budowy tunelu Fehmarnbelt budzi duże nadzieje wśród mieszkańców Lolland, jednego z najbiedniejszych regionów Danii. Oczekuje się, że inwestycja przyczyni się do wzrostu zatrudnienia, rozwoju biznesu i turystyki w regionie, co już teraz budzi entuzjazm lokalnych społeczności.