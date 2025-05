Kluczową rolę w ucieczce odegrał - jak się okazuje - więzienny konserwator. Mężczyzna został właśnie aresztowany i oskarżony o pomoc 10 więźniom w ucieczce - przekazała we wtorek prokurator generalna Luizjany Liz Murrill.

33-letni Sterling Williams, przyznał się agentom, że na prośbę jednego z więźniów odciął dopływ wody do celi - relacjonuje Reuters. To pozwoliło zbiegom oderwać umywalkę i toaletę od ściany, tworząc dziurę, przez którą uciekli.

"Zamiast to zgłosić, Williams zrobił to, o co go poproszono, pozwalając więźniom zrealizować ich plan ucieczki" - napisano w oświadczeniu prokuratury. Jak przekazała Liz Murrill, konserwator miał tłumaczyć, że jeden z więźniów groził, że w przypadku odmowy porani go trzonkiem lub nożem domowej roboty.

Więźniowie uciekli około godz. 1 w nocy. Nagranie z monitoringu uchwyciło mężczyzn uciekających przez rampę załadunkową, wspinających się po murze i przebiegających przez pobliską autostradę.