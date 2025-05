11 więźniów uciekło z więzienia w Nowym Orleanie w stanie Luizjana w USA. Służby apelują: mogą być uzbrojeni. Część z nich została skazana za morderstwo.

Niebezpieczni przestępcy uciekli z więzienia. Pilny apel służb (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

NBC News informuje, że funkcjonariusze odkryli zaginięcie więźniów podczas rutynowego liczenia skazanych w piątek rano czasu lokalnego. Szeryf Susan Hutson nazwała zdarzenie "bardzo poważną i niedopuszczalną sytuacją".

Nie jest jasne, jak uciekli. Christopher Goodly z Biura Operacji Terenowych powiedział, że więźniowie, którzy zbiegi, są uważani za uzbrojonych i niebezpiecznych.

Jak zaznaczono, natychmiast podjęto "skoordynowaną akcję" w celu poszukiwania uciekinierów.

Aktywnie współpracujemy z lokalnymi, stanowymi i federalnymi organami ścigania w ramach szeroko zakrojonej operacji poszukiwawczej - powiedziała Hutson.

Zwróciła się także do mieszkańców, aby nie podchodzili do poszukiwanych więźniów. Wzywamy społeczeństwo do zachowania czujności - zaapelowała funkcjonariuszka.

Co najmniej czterech zbiegów odsiaduje wyrok za morderstwo. Zarzuty dla pozostałych obejmują napaść z użyciem broni palnej, rozbój z bronią palną, bezprawne pozbawienie wolności z użyciem broni, napaść i przestępstwa narkotykowe.

Jak poinformowała nowoorleańska policja, udało się zatrzymać co najmniej jednego z uciekinierów. Został schwytany "po krótkim pościgu pieszym".