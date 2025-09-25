Wielkie wydarzenie na światowych szlakach handlowych – do Europy zmierza właśnie statek, który już teraz zapisuje się w historii żeglugi. "One Innovation", najnowszy kolos należący do armatora Ocean Network Express, przewozi na swoim pokładzie aż 22 233 standardowe kontenery. To największy jednorazowy ładunek, jaki kiedykolwiek został przetransportowany na jednym statku kontenerowym. Celem tej spektakularnej podróży jest port w Rotterdamie, gdzie jednostka spodziewana jest 12 października.

Statek One Innovation / Rex Features/EAST NEWS / East News

Nowy rekord w transporcie morskim

Statek "One Innovation" to prawdziwy gigant - mierzy 400 metrów długości i 61 metrów szerokości. Jego charakterystyczny, różowy kadłub już przyciąga uwagę na całym świecie. Jednostka wypłynęła z Singapuru, a po krótkim postoju w brytyjskim Felixstowe, kieruje się do Rotterdamu, największego portu Europy. To właśnie tam odbędzie się historyczny rozładunek rekordowej liczby kontenerów.

Przyjęcie tak ogromnej jednostki to nie lada wyzwanie dla portowych służb. Władze portu w Rotterdamie już przygotowują się na tę operację, mobilizując dodatkowe dźwigi oraz koordynując pracę ciężarówek i barek śródlądowych.

Kluczowe znaczenie będzie miała także sprawna obsługa celna, aby uniknąć opóźnień i zatorów. Niemieckie media podkreślają, że tak duża skala operacji wymaga precyzyjnego planowania i ścisłej współpracy wszystkich służb zaangażowanych w obsługę portu.

Nowa generacja kontenerowców - większa wydajność i ekologia

"One Innovation" reprezentuje nową generację kontenerowców, które mają nie tylko przewozić więcej towarów, ale także robić to w sposób bardziej przyjazny dla środowiska. Według danych armatora, jednostki tej klasy pozwalają na zmniejszenie emisji CO2 nawet o 45 procent na jeden kontener w porównaniu z mniejszymi statkami. To ważny krok w stronę bardziej zrównoważonego transportu morskiego, który odgrywa kluczową rolę w światowym handlu.

Rosnące rozmiary statków to nie tylko korzyści, ale i nowe wyzwania. Ostatnie incydenty, takie jak wypadek w porcie Long Beach, gdzie do wody wpadło niemal 70 kontenerów z odzieżą, meblami, obuwiem i elektroniką, pokazują, że bezpieczeństwo ładunku i obsługi portowej musi być priorytetem. Operatorzy portów oraz armatorzy stale pracują nad udoskonaleniem procedur i technologii, by minimalizować ryzyko podobnych zdarzeń.

Dynamiczny rozwój transportu morskiego to nie tylko coraz większe statki, ale także innowacje w zakresie napędu. Przykładem jest "Laura Maersk" - pierwszy na świecie kontenerowiec zasilany zielonym metanolem, który może stać się symbolem nowej, bardziej ekologicznej ery w żegludze. Eksperci przewidują, że w najbliższych latach coraz więcej jednostek będzie korzystać z alternatywnych źródeł energii, co pozwoli ograniczyć ślad węglowy w całej branży.