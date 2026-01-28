Niewielka zmiana w Białym Domu - przedsionek łączący Zachodnie Skrzydło z Rezydencją Wykonawczą został wzbogacony o fotografię Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Pod nową fotografią wisi jednak jeszcze jedno zdjęcie, które nijak pasuje do tego ze spotkania przywódców na Alasce.
- Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
Elizabeth Landers, dziennikarka programu PBS News Hour, opublikowała na platformie X zdjęcie z przedsionka łączącego Zachodnie Skrzydło z Rezydencją Wykonawczą - głównym Budynkiem Białego Domu.
Widać na nim dwie fotografie - na tej wiszącej wyżej, zrobionej w sierpniu 2025 r. w Anchorage na Alasce, widnieje Donald Trump z Władimirem Putinem. "Zauważyłam coś, czego wcześniej nie widziałam" - pisze dziennikarka, odnosząc się do zdjęcia przywódców.