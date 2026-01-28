Co ciekawe, niżej wisi inne zdjęcie, na którym amerykański prezydent trzyma za ręką swoją wnuczkę. Komentatorzy zwracają uwagę nie tylko na oprawione w ramkę zdjęcie z rosyjskim przywódcą, ale i na układ obu fotografii, które przecież nijak do siebie nie pasują.

Wpis amerykańskiej dziennikarki nie uszedł uwadze ukraińskich mediów - Ukraińska Prawda przypomniała, że Trump ciepło przywitał na Alasce Putina, rozwijając przed nim czerwony dywan.

Portal Hromadske przytoczył natomiast słowa amerykańskiej prezydenta, który ocenił wówczas spotkanie z przywódcą Rosji na "10/10". Zapowiedział również, że na razie powstrzyma się od nakładania dodatkowych sankcji na Rosję.

Spotkanie na Alasce

Do spotkania przywódców doszło 15 sierpnia 2025 r. na Alasce, a dokładnie w bazie wojskowej Elmendorf-Richardsor w Anchorage. Choć początkowo informowano, że spotkanie przywódców Rosji i USA odbędzie się w cztery oczy, to krótko przed rozmowami doszło do zmiany w protokole .

Do amerykańskiego prezydenta dołączyli sekretarz stanu Marco Rubio i specjalny wysłannik ds. misji pokojowych Steve Witkoff, natomiast stronę rosyjską reprezentowali - oprócz gospodarza Kremla - minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow i doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow.

Spotkanie trwało prawie trzy godziny. Politycy określili je jako "konstruktywne", choć nie ujawniono żadnych konkretnych rezultatów.