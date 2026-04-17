W Mjanmie zapadła przełomowa decyzja - nowy prezydent Min Aung Hlaing, były przywódca wojskowej junty, ogłosił zniesienie wszystkich wyroków śmierci i szeroką amnestię z okazji Nowego Roku. To pierwszy tak znaczący gest od czasu objęcia przez niego urzędu, który wpłynie na los tysięcy osób przebywających w birmańskich więzieniach.

Min Aung Hlaing na zdjęciu z grudnia 2025 r. / SAI AUNG MAIN/AFP / East News

Amnestia obejmie ponad 4300 birmańskich więźniów i blisko 180 cudzoziemców, a także skróci kary więzienia dla wielu osadzonych.

"Wyroki osób skazanych na karę śmierci zostaną złagodzone na dożywocie" - poinformował 69-letni Min Aung Hlaing. Decyzja ta została ogłoszona w ramach szerokiej amnestii z okazji mjanmańskiego Nowego Roku - Thingyan.

Władze zapowiedziały, że w ramach amnestii uwolnionych zostanie ponad 4300 birmańskich więźniów oraz blisko 180 cudzoziemców. Dodatkowo wszystkie kary pozbawienia wolności poniżej 40 lat mają zostać skrócone o jedną szóstą.

Według danych ONZ, w 2022 roku w Mjanmie na karę śmierci skazano ponad 130 osób. Organizacje międzynarodowe podkreślają jednak, że rzeczywista liczba może być wyższa ze względu na nieprzejrzystość systemu sądownictwa w kraju.

Represje i sytuacja polityczna

Junta wojskowa sprawuje władzę w Mjanmie od lutego 2021 roku, kiedy to obaliła demokratycznie wybrany rząd laureatki Pokojowej Nagrody Nobla, Aung San Suu Kyi. Po zamachu stanu wznowiono wykonywanie egzekucji, które wcześniej nie były przeprowadzane przez kilkadziesiąt lat.

Według Stowarzyszenia Pomocy Więźniom Politycznym, od czasu przewrotu ponad 30 tysięcy osób zostało skazanych z przyczyn politycznych. Najbardziej znaną więźniarką pozostaje Aung San Suu Kyi, która odbywa karę 27 lat więzienia w nieujawnionym miejscu. Junta zarzuciła jej 19 rzekomych przestępstw, jednak nie przyznała się do żadnego z nich. Jej zwolennicy twierdzą, że działania wobec niej mają na celu wyeliminowanie jej z życia politycznego. W ramach obecnej amnestii kara Aung San Suu Kyi ma zostać zredukowana o 4,5 roku.

Brutalne tłumienie oporu

Wojskowe władze Mjanmy od początku przewrotu brutalnie tłumią wszelki opór, przeprowadzając m.in. ataki z powietrza na przeciwników politycznych. Sytuacja w kraju pozostaje napięta, a społeczność międzynarodowa apeluje o przywrócenie demokracji i poszanowanie praw człowieka.