Niemcy rozmieszczą na lotnisku w Malborku myśliwce Eurofighter. Wszystko w celu ochrony wschodniej flanki NATO - poinformował w środę w Brukseli niemiecki minister obrony Boris Pistorius.

Myśliwce Eurofighter trafią z Niemiec do Malborka / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Niemcy rozmieszczą dwa myśliwce Eurofighter w Polsce.

Eurofightery zostaną ulokowane w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego pod Malborkiem.

Niemieckie siły są już zaangażowane w ochronę Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka, wspierając działania NATO i pomoc dla Ukrainy.

Jak precyzuje Reuters, powołując się na rzecznika niemieckiego resortu obrony, chodzi o dwa myśliwce Eurofighter. Mają one stacjonować w Polsce od grudnia do marca przyszłego roku. Na lotnisku pod Malborkiem zlokalizowana jest 22. Baza Lotnictwa Taktycznego.

Pistorius przebywa w Brukseli, gdzie trwa spotkanie ministerialne państw NATO z udziałem szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha. Niemiecki minister oświadczył także, że w najbliższych latach RFN zamierza przeznaczyć 10 mld euro na różnego rodzaju drony.

W obronę wschodniej flanki NATO Niemcy zaangażowane są m.in. przez zapewnienie obrony powietrznej Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka, największego hubu pomocowego dla Ukrainy. Niemieccy żołnierze wypełniają tu misję w ramach inicjatywy NATO dotyczącej wsparcia wojskowego dla Ukrainy.

Politycy koalicji rządowej w Niemczech, na czele z kanclerzem Friedrichem Merzem, otwarcie wyrażają zaniepokojenie działaniami Rosji, szczególnie w obliczu wykrywania nad terytorium RFN rojów dronów.

Szef niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej (BND) Martin Jaeger powiedział w poniedziałek w Bundestagu, że w każdej chwili możliwa jest "gorąca konfrontacja" z Rosją.