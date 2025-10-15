Wrzesień przyniósł kolejną falę podwyżek cen w polskich sklepach. Najmocniej po kieszeni uderzył zakup tłuszczów, zwłaszcza oleju roślinnego, który przez deficyt rzepaku zdrożał aż o 16,2 proc. rok do roku. Sprawdzamy, które produkty podrożały najbardziej, a które potaniały według najnowszego raportu UCE Research i Uniwersytetu WSB Merito.
- We wrześniu 2025 roku najbardziej podrożały tłuszcze, a w szczególności olej roślinny - wzrost cen wyniósł aż 16,2 proc. rok do roku.
- Wysokie podwyżki dotknęły także chemię gospodarczą, napoje bezalkoholowe, używki, mięso i nabiał, głównie przez rosnące koszty produkcji, deficyty surowców i sezonowe zmiany popytu.
- Spadki cen zanotowały jedynie wybrane kategorie, takie jak karmy dla zwierząt, warzywa i artykuły dla dzieci, ale są to wyjątki na tle ogólnej drożyzny.
Według najnowszego raportu "Indeks cen w sklepach detalicznych" wrzesień okazał się miesiącem rekordowych wzrostów cen tłuszczów. W tej kategorii średni wzrost wyniósł aż 11,9 proc. rok do roku, a głównym winowajcą okazał się olej roślinny. Jego cena poszybowała w górę aż o 16,2 proc. w porównaniu z wrześniem ubiegłego roku. Eksperci wskazują, że powodem tak znaczącego wzrostu był niedobór rzepaku na rynku.
Mimo że polskie tłocznie mają zdolności przerobowe przekraczające 4 mln ton rzepaku rocznie, to w sezonie 2025/2026 szacowany deficyt surowca ma wynieść co najmniej 0,5 mln ton. Taka sytuacja negatywnie odbija się na działalności krajowych zakładów tłuszczowych i przekłada się na wyższe ceny wyrobów olejowych.
Na drugim miejscu wśród najbardziej drożejących kategorii znalazła się chemia gospodarcza. Jej ceny wzrosły średnio o 7,7 proc. rok do roku, podczas gdy w sierpniu notowano jeszcze spadek cen o 1,1 proc. Eksperci tłumaczą to sezonowością - latem popyt na te produkty jest niższy, a sklepy często organizują promocje. We wrześniu wróciła jednak silna presja cenowa, głównie przez wzrost kosztów produkcji i logistyki.
Napoje bezalkoholowe były droższe o 7,4 proc. niż rok wcześniej. Według autorów raportu do podwyżek przyczyniają się globalne koncerny, które wykorzystują swoją dominującą pozycję na rynku, aby windować ceny ponad faktyczne wzrosty kosztów produkcji.
Ceny używek, takich jak kawa, herbata czy alkohole, poszły w górę o 7,1 proc. Najbardziej wzrosły ceny kawy mielonej (o 36,1 proc.) i rozpuszczalnej (o 23,7 proc.). Mięso również drożeje - w tej kategorii wzrost wyniósł 6,7 proc., a podwyżki dotyczą głównie wołowiny, drobiu i wieprzowiny. Na ceny wpływają wyższe koszty pasz, energii oraz transportu, a także choroby dotykające polskie hodowle drobiu.
Nabiał podrożał o 6,4 proc., a największy udział w tym wzroście miały jaja, których ceny poszły w górę aż o 27,3 proc. i również są efektem problemów zdrowotnych wśród drobiu.
Owoce były we wrześniu droższe o 6,2 proc., podobnie jak środki higieny osobistej. Pieczywo zdrożało o 6 proc., a produkty sypkie, takie jak cukier czy mąka, o 4,9 proc. Wędliny i dodatki spożywcze (np. ketchupy, majonezy) także odnotowały wzrosty cen. Ryby podrożały o 3,8 proc., a słodycze i desery o 2,5 proc.
Wśród nielicznych kategorii, które zanotowały spadek cen, znalazły się karmy dla zwierząt (tańsze o 1,9 proc.), warzywa (spadek o 1,5 proc.) oraz artykuły dla dzieci (tańsze o 0,9 proc.). To jednak niewielka pociecha dla konsumentów, którzy zmagają się z coraz wyższymi cenami większości produktów codziennego użytku.
Raport przygotowany przez UCE Research i Uniwersytet WSB Merito opiera się na analizie ponad 93 tys. cen detalicznych pochodzących z ponad 43,8 tys. sklepów, reprezentujących 61 sieci handlowych działających na terenie całej Polski. Uwzględniono zarówno dyskonty, hipermarkety, supermarkety, sieci convenience, jak i sklepy typu cash&carry.