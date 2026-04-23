Niemiecki dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung” krytykuje nową strategię rozwoju Bundeswehry, wskazując, że Niemcy powinny już teraz wysłać jasny sygnał o gotowości do obrony. Zdaniem publicysty, czekanie dekady na pół miliona żołnierzy to zbyt długo w obliczu zagrożenia ze strony Rosji.

Na zdjęciu Boris Pistorius (z prawej).

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius przedstawił w środę strategię rozwoju sił zbrojnych . Plan zakłada rozbudowę Bundeswehry w trzech etapach. Do 2029 roku priorytetem ma być szybkie zwiększenie gotowości obronnej.

Kolejna faza, do 2035 roku, przewiduje wzrost zdolności operacyjnych we wszystkich domenach: lądowej, powietrznej, morskiej, cybernetycznej i kosmicznej. W dłuższej perspektywie, do 2039 roku, Niemcy chcą stworzyć innowacyjne i zaawansowane technologicznie siły zbrojne.

Po zakończeniu dwóch pierwszych etapów Bundeswehra ma liczyć 460 tys. żołnierzy, w tym 260 tys. w służbie czynnej i 200 tys. rezerwistów.

Publicyści zdziwieni

Komentator "FAZ" Reinhard Mueller podkreśla, że Niemcy nie mogą pozwolić sobie na wieloletnie oczekiwanie na pełną gotowość armii. Jego zdaniem, Bundeswehra powinna szybciej i skuteczniej wykorzystać swój potencjał, a obecne plany są zbyt zachowawcze.

Mueller krytykuje ministra Pistoriusa za "banalne wnioski", takie jak konieczność ograniczenia biurokracji czy rezygnacja z niepotrzebnych raportów. Według publicysty, kluczowe jest, by każdy potencjalny agresor - w tym Władimir Putin - otrzymał jasny sygnał, że atak na Niemcy nie wchodzi w grę. Takiej jednoznaczności, jego zdaniem, brakuje w komunikacji niemieckiego rządu.

W komentarzu pojawia się także porównanie do sytuacji w Ukrainie. Mueller zauważa, że według niektórych szacunków Ukraina wkrótce będzie mieć tylu operatorów dronów, ilu Bundeswehra ma żołnierzy ogółem. Podkreśla też, że Kijów od dawna pokazuje, jak skutecznie improwizować w warunkach wojennych, stając się wzorem dla innych państw.

Zdaniem "Frankfurter Allgemeine Zeitung", Niemcy powinny już teraz komunikować swoją gotowość do obrony, zamiast odkładać kluczowe decyzje na kolejne lata. W obliczu zagrożenia ze strony Rosji, szybka modernizacja i jasny przekaz odstraszający potencjalnych agresorów są niezbędne dla bezpieczeństwa kraju i całego NATO.