Prezydent Wołodymyr Zełenski z okazji świąt wielkanocnych złożył rodakom życzenia i poinformował, że Ukraina zaproponowała Rosji, by rozejm zawarty na czas Wielkanocy obowiązywał również po świętach.

  • Ukraina zaproponowała Rosji, aby rozejm obowiązywał nie tylko podczas Wielkanocy, ale także po świętach.
  • Zełenski ostrzegł, że jeśli Rosja wybierze wojnę zamiast pokoju, Ukraina zareaguje symetrycznie.
Wielkanoc powinna być czasem bezpieczeństwa i pokoju - oświadczył w sobotnim orędziu prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski przekazał rodakom życzenia świąteczne, a także poinformował, że strona ukraińska złożyła Rosji propozycję, by rozejm zawarty na czas Wielkanocy obowiązywał również po świętach.

Jeśli Rosja ponownie wybierze wojnę zamiast pokoju, po raz kolejny pokaże światu, a w szczególności Stanom Zjednoczonym, kto tak naprawdę za czym się opowiada. Ukraina będzie działać symetrycznie - oświadczył Zełenski.

Agencja Reutera podkreśla, że w orędziu prezydent Ukrainy nie odniósł się do sygnałów o przypadkach naruszenia rozejmu przez wojska rosyjskie. Ukraińska armia poinformowała w sobotę o 469 udokumentowanych przypadkach naruszenia przez Rosję zawieszenia broni.

O przypadkach ataków przez ukraińskie drony informowali też w sobotę gubernatorzy rosyjskich obwodów kurskiego i biełgorodzkiego.

Od soboty, na czas prawosławnej Wielkanocy, obowiązuje 32-godzinne zawieszenie broni między Rosją i Ukrainą.

