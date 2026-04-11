Wielka Sobota w tradycji wschodniej. O. Jurij święci pokarmy przy murach greckokatolickiej cerkwi Najświętszej Eucharystii we Lwowie / Vitaliy Hrabar / AFP/PAP/EPA

Wielkanoc powinna być czasem bezpieczeństwa i pokoju - oświadczył w sobotnim orędziu prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski przekazał rodakom życzenia świąteczne, a także poinformował, że strona ukraińska złożyła Rosji propozycję, by rozejm zawarty na czas Wielkanocy obowiązywał również po świętach.

Jeśli Rosja ponownie wybierze wojnę zamiast pokoju, po raz kolejny pokaże światu, a w szczególności Stanom Zjednoczonym, kto tak naprawdę za czym się opowiada. Ukraina będzie działać symetrycznie - oświadczył Zełenski.