Jeden stracił prawo jazdy, obaj mają do zapłacenia słone mandaty. Szczecińscy policjanci surowo ukarali dwóch kierowców za agresję na drodze. Kamera jednego z aut zarejestrowała jak dwóch krewkich mężczyzn pobiło się na środku dwupasmowej jezdni.

Dwóch kierowców pobiło się na drodze/Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło w miniony piątek na ulicy Sosabowskiego w Szczecinie. Kierujący busem 51-latek najpierw zajechał drogę osobówce, potem gwałtownie hamował. Na koniec kierowcy zatrzymali swoje pojazdy, wysiedli i w ruch poszły pięści. Bójkę zarejestrowała kamera przejeżdżającego obok pojazdu. Nagranie trafiło do internetu, tam natrafili na nie policjanci.

Namierzyli i zatrzymali 51-latka. Drugi z mężczyzn, 61-letni kierowca auta osobowego zgłosił się na komisariat po telefonie od policjantów.

Obaj mężczyźni zostali surowo ukarani. Kierujący busem, za swoje niebezpieczne manewry i rozmawianie przez telefon podczas jazdy, został ukarany dwoma mandatami na łączną kwotę 2500 zł oraz otrzymał 22 punkty karne. Co za tym idzie, pożegnał się z prawem jazdy.

Z kolei 61-letni kierowca samochodu osobowego, który reagując emocjonalnie na całą sytuację, zatrzymał pojazd przed skrzyżowaniem, powodując utrudnienia w ruchu, otrzymał za to mandat w wysokości 2000 zł oraz 10 punktów karnych.

Kara ostudziła emocje. Jak informują policjanci z komisariatu na Pogodnie, ostatecznie - po zakończeniu policyjnych czynności - obaj mężczyźni podali sobie ręce.