W wyniku piątkowego izraelskiego ataku zostały zniszczone instalacje nuklearne w Natanz - przekazała w oświadczeniu irańska agencja atomistyki. Nie wykryto wzrostu promieniowania. Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafael Grossi informuje o dużych zniszczeniach w obiekcie.

Zdjęcia z telewizji iranskiej pokazujące atak na Natanz / AFP/EAST NEWS / East News

Irańska agencja atomistyki poinformowała o zniszczeniach w obiekcie jądrowym w Natanz.

Izrael w nocy zaatakował obiekty nuklearne i wojskowe w Iranie, w tym zakład wzbogacania uranu w Natanz.

W ataku zginęło co najmniej sześciu naukowców nuklearnych.

"Atak zniszczył kilka elementów tego obiektu. Trwa dochodzenie, w trakcie którego oceniona zostanie skala uszkodzeń" - poinformowała irańska agencja atomistyki.

Dyrektor Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafael Grossi powiadomił prezydenta Izraela Icchaka Hercoga o "poważnych uszkodzeniach" obiektu jądrowego w Natanz - przekazała agencja dpa. Grossi w oświadczeniu oznajmił, że poinformował odpowiednie władze w Teheranie o gotowości udania się do Iranu "przy najbliższej okazji", aby ocenić sytuację na miejscu. Wezwał również wszystkie zainteresowane strony do "zachowania maksymalnej powściągliwości w celu uniknięcia dalszej eskalacji".



Izrael rozpoczął w piątek nad ranem ataki na Iran. Celem były obiekty nuklearne i wojskowe. Według irańskich mediów i urzędników, operacja była wymierzona m.in. w kluczowy zakład wzbogacania uranu w Natanz w środkowej części Iranu oraz obiekt w Parczin. Tam, w ocenie ekspertów, prowadzone są badania nad bronią jądrową.



Potwierdzono, że zginęło co najmniej sześciu naukowców związanych z energetyką nuklearną.



MAEA powiadomiła w piątek, że po izraelskim ataku na Iran nie odnotowała wzrostu promieniowania w rejonie instalacji Natanz - przekazała agencja Reutera.



W czwartek, na dzień przed izraelskim atakiem, Rada Gubernatorów MAEA formalnie uznała, że Iran nie wypełnia swych zobowiązań w sferze nuklearnej i zaapelowała do władz w Teheranie o "bezzwłoczne" udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące śladów uranu, znalezionych w kilku miejscach w tym kraju, które nie były zgłoszone jako obiekty nuklearne.



Iran nieodmiennie utrzymywał, że jego program jądrowy ma wyłącznie cywilny charakter. Jednocześnie wzbogacał uran do poziomu nie nadającego się do użycia w jakimkolwiek celu cywilnym.