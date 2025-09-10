"Sojusz Północnoatlantycki i poszczególni sojusznicy, w tym Polska, Holandia, Włochy i Niemcy, skutecznie odpowiedzieli na wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną" - poinformował sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte. Podkreślił też, że po raz pierwszy w historii samoloty NATO - w tym polskie myśliwce F-16, holenderskie F-35 i włoskie samoloty rozpoznawcze AWACS - podjęły działania w odpowiedzi na potencjalne zagrożenie w przestrzeni powietrznej Sojuszu. "Jesteśmy w stanie bronić każdego centymetra terytorium NATO" - dodał Rutte.

/ Shutterstock

W nocy z wtorku na środę doszło do poważnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę, bezzałogowe statki powietrzne wielokrotnie przekroczyły polską granicę. W odpowiedzi uruchomiono wszystkie niezbędne procedury bezpieczeństwa.

Według informacji przekazanych przez wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, drony, które mogły stanowić zagrożenie, zostały zestrzelone. Około godziny 7:40 zakończono operowanie lotnictwa w związku z incydentem.

NATO gotowe na każde zagrożenie

Rutte zaznaczył, że niezależnie od tego, czy wtargnięcie dronów było celowe, czy przypadkowe, sytuacja jest bardzo niebezpieczna i wymaga szczegółowej oceny. Po raz pierwszy w historii samoloty NATO - w tym polskie myśliwce F-16, holenderskie F-35 i włoskie samoloty rozpoznawcze AWACS - podjęły działania w odpowiedzi na potencjalne zagrożenie w przestrzeni powietrznej Sojuszu.

Sekretarz generalny Mark Rutte podkreślił, że NATO jest zdeterminowane, by bronić każdego centymetra swojego terytorium, a obrona powietrzna Sojuszu pozostaje w stałej gotowości.

Sekretarz generalny NATO skierował również jasny komunikat do prezydenta Rosji Władimira Putina, domagając się natychmiastowego zakończenia wojny na Ukrainie i zaprzestania naruszania przestrzeni powietrznej państw członkowskich NATO.

Konsultacje w Brukseli i solidarność sojuszników

W środę rano w Brukseli odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej. Polska wystąpiła o konsultacje na mocy artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego, który przewiduje wspólne działania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa jednego z członków Sojuszu.

Sojusznicy wyrazili pełną solidarność z Polską i stanowczo potępili działania Rosji.