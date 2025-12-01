Według najnowszego raportu ONZ Dżakarta została uznana za największe miasto świata pod względem ludności, wyprzedzając dotychczasowego lidera - Tokio. Nowa metodologia liczenia mieszkańców sprawiła, że indonezyjska metropolia znalazła się na szczycie listy z niemal 42 milionami mieszkańców. W pierwszej dziesiątce dominują miasta azjatyckie, a jedynym wyjątkiem jest Kair.

/ Shutterstock

Dżakarta uznana za największe miasto świata - 41,9 mln mieszkańców.

Nowa metodologia ONZ uwzględnia także mieszkańców nieoficjalnych slumsów.

W pierwszej dziesiątce największych miast świata dominują metropolie azjatyckie.

Tylko jedno miasto spoza Azji - Kair - znalazło się w czołówce.

Stolica Indonezji, Dżakarta, została uznana za największe miasto świata według najnowszego raportu Departamentu Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ. Raport ONZ World Urbanisation Prospects 2025 wskazuje, że liczba mieszkańców tej metropolii wynosi obecnie 41,9 miliona. Z raportu wynika, że w stolicy Indonezji, mieszka więcej ludzi niż w Polsce. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego liczba ludności Polski na koniec grudnia 2024 roku wyniosła 37,49 mln osób.

Dżakarta jeszcze w 2018 roku zajmowała 33. miejsce w tym zestawieniu. Zmiana pozycji miasta wynika przede wszystkim z nowej metodologii stosowanej przez ONZ. Tym razem do statystyk wliczono także mieszkańców nieoficjalnych slumsów oraz osoby żyjące na niezarejestrowanych terenach miejskich. To właśnie te obszary zamieszkują miliony robotników, którzy przeprowadzili się ze wsi do miasta w poszukiwaniu pracy.

Azja dominuje w rankingu megamiast

W pierwszej dziesiątce największych miast świata znalazły się niemal wyłącznie metropolie azjatyckie. Tuż za Dżakartą uplasowały się Dhaka (36,6 mln mieszkańców) oraz Tokio (33,4 mln). Kolejne miejsca zajmują Nowe Delhi (30 mln), Szanghaj (30 mln), Kanton (28 mln), Manila (25 mln), Kalkuta (23) mln) i Seul (22 mln). Jedynym wyjątkiem jest Kair - stolica Egiptu, która z 25,6 mln mieszkańców znalazła się na siódmym miejscu.

ONZ podkreśla, że choć megamiasta przyciągają uwagę, to większość mieszkańców miast na świecie żyje w mniejszych i średnich ośrodkach. Szczególnie dynamiczny wzrost populacji obserwuje się w miastach Afryki Subsaharyjskiej oraz Azji Środkowej i Południowej.

Wyzwania dla Dżakarty: zanieczyszczenie i przenosiny stolicy

Dynamiczny wzrost liczby ludności niesie ze sobą poważne wyzwania. Dżakarta zmaga się z ogromnym zanieczyszczeniem powietrza i problemami infrastrukturalnymi. Miasto powoli zapada się pod własnym ciężarem, co skłoniło władze Indonezji do podjęcia decyzji o budowie nowej stolicy - Nusantary - na wschodnim wybrzeżu Borneo. Na razie jednak tylko siedziba rządu została przeniesiona, a większość mieszkańców wciąż pozostaje w Dżakarcie.

ONZ liczy, że nowa metodologia liczenia mieszkańców pomoże politykom lepiej planować rozwój miast, zwłaszcza w zakresie transportu, budownictwa i opieki zdrowotnej.