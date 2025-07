Nad albańskim brzegiem Jeziora Ochrydzkiego archeolodzy dokonali niezwykłego odkrycia, które rzuca nowe światło na początki osadnictwa w Europie. Zespół badaczy ze Szwajcarii i Albanii natrafił na pozostałości osady, która – według wstępnych analiz – była zamieszkiwana przez zorganizowane społeczności łowiecko-rolnicze nawet 8 tys. lat temu. To najstarsza znana osada zbudowana nad jeziorem na naszym kontynencie.

Wioska Lin u wybrzeży Jeziora Ochrydzkiego / Shutterstock

Prace archeologiczne prowadzone były na głębokości około trzech metrów pod powierzchnią wody. Naukowcy wydobyli stamtąd drewniane pale, na których niegdyś wznoszono domy. Odkrycie to nie tylko potwierdza istnienie rozwiniętych społeczności w tym regionie, ale także pozwala na dokładne zbadanie ich codziennego życia.

Ponieważ znaleziska znajdują się pod wodą, nadal są dobrze zachowane, co pozwala nam badać, co jedli ci ludzie i co uprawiali - podkreśla Albert Hafner z Uniwersytetu w Bernie.

Wśród wydobytych artefaktów znajdują się kości zwierząt - zarówno domowych, jak i dzikich - a także przedmioty z miedzi oraz bogato zdobiona ceramika. Te znaleziska świadczą o wysokim poziomie rozwoju ówczesnej społeczności oraz o jej zdolnościach adaptacyjnych.