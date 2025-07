Już dziś rusza nowy sezon Ekstraklasy. W meczu otwarcia zagra jeden z ligowych beniaminków. Bruk-Bet Termalica Nieciecza zagra o 18:00 w Białymstoku z Jagiellonią. Nowymi drużynami w Ekstraklasie są także: Arka Gdynia i Wisła Płock. Czy to drużyny, które mogą spokojnie walczyć o utrzymanie?

Beniaminkowie Ekstraklasy. Na co ich stać? / Piotr Matusewicz / East News

Rok temu w Ekstraklasie witaliśmy: Lechię Gdańsk, GKS Katowice i Motor Lublin. Wszystkie trzy utrzymały się w lidze a Motor i GKS rozegrały bardzo dobry sezon j zajęły miejsca w środku stawki. Zdecydowanie więcej kontrowersji towarzyszyło Lechii, która długo broniła się przed spadkiem, a do tego klub nie płacił piłkarzom za grę i miał realne problemy licencyjne. Nowe rozgrywki Gdańszczanie rozpoczną z pięcioma ujemnymi punktami.

Teraz do Ekstraklasy dołączają: Arka Gdynia, Bruk-Bet Termalica Nieciecza i Wisła Płock. Każda z tych drużyn ma ciekawego i utalentowanego trenera. Tak mówił w niedawnej rozmowie z RMF FM dziennikarz Canal Plus Sport Wojciech Jagoda:

Wierzę w to, że drugi sezon z rzędu żaden z beniaminków może z Ekstraklasy nie spaść. Dla mnie futbol to przede wszystkim dobry trener, dobry szef, który wtedy kiedy zespół ma rywala, z którym zespół sobie poradzi to stoi z boku i nie przeszkadza, ale gdy jego piłkarze nie potrafią się dobrać do skóry przeciwnikowi, to podrzuci dwa-trzy pomysły, dokonuje zmian, porozmawia. Mam wrażenia, że każdy z beniaminków ma właśnie takiego trenera. Każdy z zupełnie innym doświadczeniem, ale ich zespoły grają według ich pomysłu. To, co słyszymy od nich na konferencjach prasowych potem widzimy na boisku - analizuje ekspert.

Przypomnijmy: trenerem Arki Gdynia jest Dawid Szwarga. W Niecieczy pracuje Marcin Brosz a w Płocku Mariusz Misiura. Pierwszoligowe rozgrywki w poprzednim sezonie wygrała Arka. Za jej plecami znalazł się Bruk-Bet Termalica, a Płocczanie wygrali dwustopniowe baraże.

Arka Gdynia

To najstarszy i najbardziej doświadczony z beniaminków. Dwukrotny zdobywca Pucharu Polski. Na poziomie Ekstraklasy zanotował 16 sezonów. Arka wraca na najwyższy poziom rozgrywkowy po pięciu latach spędzonych w 1.Lidze. Latem do Arki dołączyło kilku doświadczonych piłkarzy jak obrońca Dawid Abramowicz (Puszcza Niepołomice), niemiecki pomocnik Sebastian Kerk (Widzew Łódź) czy Kanadyjczyk z polskim paszportem Dominick Zator (Korona Kielce). Do tego defensywny Aurelien Nguiamba, który jesienią występował w Jagiellonii Białystok, ale wiosną był bezrobotny. Nowym zawodnikiem Arki jest także Hiszpan Diego Percan związany poprzednio z rezerwami Barcelony. Dwa dni przed rozpoczęciem sezonu klub poinformował o zakontraktowaniu dwóch kolejnych Hiszpanów. To 28-letni defensywny pomocnik Luis Perea oraz starszy o trzy lata napastnik Edu Espiau. Obaj w ostatnim czasie grali w rodzimej drugiej lidze.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Klub z Niecieczy liczy sobie już ponad sto lat, ale przez zdecydowaną większość czasu był lokalnym klubem bez jakiegokolwiek dużego dorobku. Sytuację zmieniło pojawienie się dużego, lokalnego inwestora. Od 2004 roku w nazwie klubu pojawił się Bruk-Bet. Później pojawił się także człon Termalica. Od tego czasu w Ekstraklasie udało się rozegrać cztery sezony. Trzy ostatnie lata klub z Niecieczy spędził w 1. Lidze. Drużynę wzmocnił już Rafał Kurzawa. Pomocnik, który ma za sobą występy w reprezentacji ostatnio grał w Pogoni Szczecin. Przed laty współpracował już z trenerem Marcinem Broszem w Górniku Zabrze. W Niecieczy zagra też inny były piłkarz Górnika: napastnik Jesus Jimenez. Ostatnio występował w Indiach. Do Niecieczy trafiło także dwóch zawodników z rumuńskiej Universitatei Kluż. To obrońcy Radu Boboc Argentyńczyk Lucas Masoero. Co ważne obaj spędzili sporo minut na murawie i to w drużynie, która zajęła w lidze czwarte miejsce. Powinni być więc wartościowymi wzmocnieniami. Wzmocnienia Bruk-Betu Termaliki na razie wyglądają z grona beniaminków najsolidniej.

Wisła Płock

To najmłodszy z beniaminków. Klub założony w 1947 roku. Wisła ma w dorobku 16 sezonów na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Klub na przestrzeni lat odnosił sukcesy. W 2006 roku wywalczył Puchar Polski. Potrafił też zajmować w Ekstraklasie miejsca w czołówce. W sezonie 2004/2005 to była czwarta lokata a w sezonie 2017/2018 piąta. Płocczanie awans wywalczyli po dwóch latach na pierwszoligowych boiskach. Teraz ekipę wzmacnia m.in. doświadczony obrońca Marcin Kamiński, który rozstał się z Schalke Gelsenkirchen. W jego CV ponad 180 meczów na poziomie 1. i 2. Bundesligi. Takie doświadczenie na pewno zaprocentuje w szatni płockiej drużyny. Do Wisły trafił także bramkarz Śląska Wrocław Rafał Leszczyński czy gruziński obrońca Aleksandre Kalandadze. Dwa dni przed startem Grek Giannis Niarchos wzmocnił jeszcze linię ataku "Nafciarzy".