Były premier Kanady Justin Trudeau został ostro skrytykowany przez internautów. Powodem była nieobecność polityka podczas meczu otwarcia Kanady na mundialu. Zamiast tego Trudeau pojawił się na meczu USA, przed którym wystąpiła jego dziewczyna, gwiazda pop Katy Perry.

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"Czasami obowiązki wspierającego chłopaka są na wagę złota. Ale wiecie, komu kibicuję, żeby zdobył Puchar" - napisał w mediach społecznościowych Justin Trudeau i dodał emotkę z kanadyjską flagą.

Mecze otwarcia mistrzostw świata w piłce nożnej w Toronto i Los Angeles odbyły się w odstępie sześciu godzin. W Toronto Kanada zremisowała 1:1 z Bośnią i Hercegowiną.

Katy Perry wystąpiła na ceremonii otwarcia przed meczem grupy D USA - Paragwaj na stadionie w Los Angeles (USA pokonały Paragwaj 4:1). Kamery uchwyciły, jak piosenkarka zbiegła ze sceny, by powitać Trudeau pocałunkiem. Podczas meczu w telewizji można było zobaczyć, jak para popija piwo i przytula się do siebie na trybunach.

"Słowo niesmaczne to za mało powiedziane"

Część Kanadyjczyków nie kryła, że jest oburzona zachowaniem byłego premiera. Jeden z użytkowników platformy X nazwał to "policzkiem w twarz tego kraju. Słowo 'niesmaczne' to za mało powiedziane". Inni nazwali Trudeau "zdrajcą" i "oszustem".

Trudeau i Perry są publicznie związani od lipca 2025 roku. Oficjalnie potwierdzili swój związek w grudniu ubiegłego roku, publikując wpis na Instagramie.

Trudeau był żonaty przez 18 lat z prezenterką telewizyjną Sophie Grégoire. Ogłosili rozstanie w 2023 roku. Mają troje dzieci. Perry była żoną angielskiego komika Russella Branda w latach 2010-12.

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