Były premier Kanady Justin Trudeau został ostro skrytykowany przez internautów. Powodem była nieobecność polityka podczas meczu otwarcia Kanady na mundialu. Zamiast tego Trudeau pojawił się na meczu USA, przed którym wystąpiła jego dziewczyna, gwiazda pop Katy Perry.
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"Czasami obowiązki wspierającego chłopaka są na wagę złota. Ale wiecie, komu kibicuję, żeby zdobył Puchar" - napisał w mediach społecznościowych Justin Trudeau i dodał emotkę z kanadyjską flagą.