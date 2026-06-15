Mecze otwarcia mistrzostw świata w piłce nożnej w Toronto i Los Angeles odbyły się w odstępie sześciu godzin. W Toronto Kanada zremisowała 1:1 z Bośnią i Hercegowiną.

Katy Perry podczas meczu otwarcia na stadionie w Los Angeles / SCOTT STRAZZANTE

Katy Perry wystąpiła na ceremonii otwarcia przed meczem grupy D USA - Paragwaj na stadionie w Los Angeles (USA pokonały Paragwaj 4:1). Kamery uchwyciły, jak piosenkarka zbiegła ze sceny, by powitać Trudeau pocałunkiem. Podczas meczu w telewizji można było zobaczyć, jak para popija piwo i przytula się do siebie na trybunach.