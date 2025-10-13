Miasta, w których mieszkańcy czują się najbardziej szczęśliwi, zostały wyłonione w najnowszym, globalnym badaniu przeprowadzonym przez platformę Time Out. W ankiecie wzięło udział aż 18 tysięcy osób z różnych zakątków świata, odpowiadając na pytania dotyczące jakości życia, dostępu do kultury, terenów zielonych oraz ogólnego poziomu zadowolenia z codzienności. Wyniki zestawienia rzucają nowe światło na to, gdzie na świecie żyje się najlepiej – a liderem okazała się stolica Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Abu Zabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie / Shutterstock

Platforma Time Out przeprowadziła globalne badanie, które wyłoniło miasta, gdzie mieszkańcy czują się najbardziej szczęśliwi.

Numerem jeden okazała się stolica Zjednoczonych Emiratów Arabskich - Abu Zabi. Miasto wyprzedziło takie miejsca jak Sydney, Sewillę czy Chicago.

Mieszkańcy Abu Zabi docenili je przede wszystkim za połączenie nowoczesnej infrastruktury, bogatego zaplecza kulturalnego oraz łatwego dostępu do terenów zielonych i rekreacyjnych.

Po więcej ciekawych informacji zapraszamy na stronę RMF24.pl

Abu Zabi - miasto szczęścia i harmonii

Abu Zabi, stolica Zjednoczonych Emiratów Arabskich, zdeklasowało konkurencję, zdobywając tytuł najszczęśliwszego miasta świata według najnowszego rankingu. Aż 99 proc. mieszkańców przyznało, że życie w tym mieście sprawia im radość, a 93 proc. twierdzi, że nigdzie indziej nie czuliby się równie szczęśliwi.

Mieszkańcy Abu Zabi podkreślają, że to właśnie połączenie nowoczesnej infrastruktury, bogatego zaplecza kulturalnego oraz łatwego dostępu do terenów zielonych i rekreacyjnych sprawia, że codzienność jest tu wyjątkowo przyjemna.

Miasto słynie z licznych muzeów, galerii sztuki, teatrów oraz wydarzeń kulturalnych na światowym poziomie. Nie brakuje tu również parków, ogrodów i plaż, które pozwalają na aktywny wypoczynek i relaks w otoczeniu natury. Wysoka jakość życia, bezpieczeństwo oraz szeroka oferta rozrywkowa sprawiają, że Abu Zabi przyciąga nie tylko turystów, ale i nowych mieszkańców z całego świata.

Medellin - zielone serce Kolumbii

Drugie miejsce w rankingu zajęło kolumbijskie Medellin, które aż 97 proc. respondentów uznało za miasto dostarczające wielu powodów do radości. Medellin, nazywane "miastem wiecznej wiosny", zachwyca nie tylko łagodnym klimatem, ale także wszechobecną zielenią. Otoczone wzgórzami, z licznymi parkami i ogrodami botanicznymi, stanowi prawdziwą oazę dla miłośników natury.

Mieszkańcy Medellin szczególnie doceniają bogatą scenę kulinarną oraz tętniące życiem nocne ulice. Lokalne restauracje i bary serwują dania kuchni kolumbijskiej i międzynarodowej, a liczne festiwale i wydarzenia kulturalne sprawiają, że w mieście nie sposób się nudzić. Medellin to także przykład udanej transformacji - jeszcze kilkadziesiąt lat temu miasto zmagało się z poważnymi problemami społecznymi, dziś jest symbolem odrodzenia i pozytywnych zmian.

Kapsztad - perła południowej Afryki

Na trzecim miejscu uplasował się Kapsztad w Republice Południowej Afryki. Mieszkańcy tego miasta podkreślają, że to właśnie życie kulturalne, bogata oferta gastronomiczna oraz malownicze plaże sprawiają, że czują się tu wyjątkowo szczęśliwi. Kapsztad słynie z przepięknych widoków - majestatyczna Góra Stołowa, rozległe wybrzeża oraz liczne parki narodowe przyciągają zarówno mieszkańców, jak i turystów z całego świata.

Miasto jest także ważnym ośrodkiem kulturalnym, oferującym szeroki wachlarz wydarzeń artystycznych, koncertów i festiwali. Wysoka jakość życia, różnorodność kulturowa oraz bliskość natury sprawiają, że Kapsztad niezmiennie znajduje się w czołówce najchętniej wybieranych miejsc do życia.

20 najszczęśliwszych miast świata w 2025 roku

1. Abu Zabi, ZEA

2. Medellín, Kolumbia

3. Kapsztad, Republika Południowej Afryki

4. Meksyk, Meksyk

5. Bombaj, Indie

6. Pekin, Chiny

7. Szanghaj, Chiny

8. Chicago, USA

9. Sewilla, Hiszpania

10. Melbourne, Australia

11. Brighton, Wielka Brytania

12. Porto, Portugalia

13. Sydney, Australia

14. Chiang Mai, Tajlandia

15. Marrakesz, Maroko

16. Dubaj, ZEA

17. Hanoi, Wietnam

18. Dżakarta, Indonezja

19. Walencja, Hiszpania

20. Glasgow, Wielka Brytania

Jak wynika z badań, najważniejsze dla mieszkańców są nie tylko kwestie materialne, ale także dostęp do kultury, natury oraz poczucie bezpieczeństwa. Miasta, które znalazły się w czołówce rankingu, oferują swoim mieszkańcom szerokie możliwości rozwoju osobistego, aktywnego spędzania czasu oraz uczestnictwa w życiu społecznym.

Wspólnym mianownikiem dla wszystkich wyróżnionych miast jest dbałość o przestrzeń publiczną, inwestycje w kulturę oraz troska o środowisko naturalne. To właśnie te elementy sprawiają, że codzienne życie staje się przyjemniejsze, a mieszkańcy czują się bardziej spełnieni i szczęśliwi.