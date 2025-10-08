W najnowszym rankingu najprzyjaźniejszych krajów Europy na rok 2025 doszło do prawdziwej rewolucji. Zwycięzcą zestawienia, przygotowanego na podstawie opinii tysięcy podróżnych, została Estonia – niewielki kraj nad Bałtykiem, który dotychczas kojarzony był głównie z nowoczesnymi technologiami i cyfrową administracją. Tymczasem to właśnie tam turyści czują się najbardziej mile widziani.

Tallinn, Estonia / Shutterstock

Estonia zdobyła aż 98,46 procent punktów satysfakcji w prestiżowym głosowaniu czytelników brytyjskiego magazynu podróżniczego Condé Nast Traveller. To wynik, który nie pozostawia wątpliwości - estońska otwartość, serdeczność i autentyczna ciekawość wobec przyjezdnych zostały docenione przez odwiedzających z całego świata.

Kraj ten zachwyca nie tylko malowniczymi krajobrazami, średniowiecznymi starówkami i dzikimi lasami, ale także atmosferą, która sprawia, że każdy czuje się tu jak u siebie. Estonia to ponad 2000 wysp, urokliwe miasteczka i nowoczesne miasta, gdzie tradycja spotyka się z innowacją.

Co ciekawe, to właśnie tutaj po raz pierwszy na świecie wprowadzono e-głosowanie, a cyfrowe rozwiązania są dostępne na każdym kroku - jednak, jak pokazuje ranking, estońska gościnność nie kończy się na wirtualnych kontaktach, lecz jest obecna także w codziennych relacjach.

Wyspa Saaremaa w Estonii / Shutterstock

Irlandia i Portugalia na podium

Drugie miejsce w zestawieniu przypadło Irlandii, która od lat słynie z niezwykłej atmosfery i otwartości mieszkańców. Irlandczycy, znani z poczucia humoru, muzykalności i spontanicznych spotkań w pubach, zdobyli 96,84 procent głosów. To kraj, gdzie nikt nie pozostaje długo samotny - rozmowa przy barze, wspólne świętowanie podczas festiwali czy tradycyjne opowieści przy kominku to codzienność na Zielonej Wyspie.

Na trzecim miejscu uplasowała się Portugalia z wynikiem 95,18 procent. Tamtejsza serdeczność jest niemal legendarna - mieszkańcy chętnie zapraszają turystów na rozmowy przy kawie i słynnym pastel de nata (babeczki budyniowe z ciasta francuskiego - red.), a w nadmorskich miasteczkach i na lokalnych targach łatwo poczuć się częścią wspólnoty. Portugalskie słońce i gościnność idą tu w parze, tworząc idealne warunki do wypoczynku.

Islandia, Turcja i południowe klimaty

Czwarte miejsce zajęła Islandia, jedyny kraj nordycki w pierwszej dziesiątce. Choć Islandczycy bywają postrzegani jako nieco powściągliwi, to jednak ich uprzejmość i gotowość do pomocy zostały wysoko ocenione przez podróżnych - 94,55 procent.

Tuż za Islandią znalazła się Turcja, gdzie tradycja gościnności sięga setek lat, a herbata i wspólne posiłki są symbolem otwartości wobec gości.

W pierwszej dziesiątce znalazły się także Grecja, Włochy, Austria, Hiszpania i Cypr. Każdy z tych krajów słynie z ciepłego przyjęcia turystów, bogatej kultury i tradycji dzielenia się tym, co najlepsze.

Polska poza rankingiem

Warto zauważyć, że w zestawieniu zabrakło Polski. To sygnał, że choć efektywność i nowoczesność są ważne, to jednak turyści najbardziej cenią sobie autentyczną życzliwość i otwartość na drugiego człowieka. Estonia i Islandia udowadniają, że mieszkańcy północnej Europy potrafią zaskoczyć ciepłem i serdecznością.

Pełna lista najprzyjaźniejszych krajów Europy 2025:

1. Estonia - 98,46 proc.

2. Irlandia - 96,84 proc.

3. Portugalia - 95,18 proc.

4. Islandia - 94,55 proc.

5. Turcja - 94,12 proc.

6. Grecja - 92,73 proc.

7. Włochy - 91,89 proc.

8. Austria - 91,67 proc.

9. Hiszpania - 91,43 proc.

10. Cypr - 91,30 proc.

Ścieżka przez las Lahemaa / Shutterstock

Co sprawia, że Estonia jest tak przyjazna?

Eksperci zwracają uwagę, że estońska gościnność wynika z połączenia tradycji i nowoczesności. Mieszkańcy są otwarci na świat, a jednocześnie przywiązani do lokalnych zwyczajów. W estońskich miastach i wsiach łatwo nawiązać rozmowę, a turyści często są zapraszani do wspólnego stołu czy na lokalne wydarzenia.

Estonia to także kraj, który stawia na ekologię, zrównoważony rozwój i autentyczne doświadczenia. Wizyta w Tallinnie, spacer po wyspie Saaremaa czy wyprawa do lasów Lahemaa to okazje do poznania nie tylko piękna przyrody, ale i niezwykłej kultury tego kraju.