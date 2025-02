Stan zdrowia papieża Franciszka pozostaje poważny - przekazał w wieczornym komunikacie we wtorek Watykan. 88-letni Ojciec Święty od 14 lutego przebywa w Poliklinice Gemelli w Rzymie. Ma obustronne zapalenie płuc.

/ RMF FM

Z najnowszego, wieczornego komunikatu Watykanu wynika, że papież Franciszek nie ma problemów z oddychaniem. Parametry krwi ma stabilne. Stan Ojca Świętego jest jednak nadal poważny - w komunikacie już kolejny dzień z rzędu określany jako "krytyczny".

Stolica Apostolska podkreśla, że dalsze prognozy co do stanu zdrowia papieża są bardzo ostrożne.

Ojciec Święty - mimo pobytu w szpitalu - cały czas pracuje. Dziś przyjął sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kardynała Pietro Parolina i jego zastępcę, arcybiskupa Edgara Pena Parrę.

To było pierwsze od początku hospitalizacji papieża spotkanie z sekretarzem stanu, czyli drugą najważniejszą postacią w Watykanie.

Orędzie papieża na Wielki Post

Watykan opublikował we wtorek orędzie papieża na Wielki Post zatytułowane "Podążajmy razem w nadziei".



"Z pokutnym znakiem popiołu na głowie, z wiarą i nadzieją rozpoczynamy doroczną pielgrzymkę Wielkiego Postu" - napisał Franciszek.



Nadzieja jako temat papieskich rozważań jest także hasłem Roku Świętego. Jego motto to "Pielgrzymi nadziei".



Franciszek podkreślił, że przywodzi ono na myśl opisaną w Księdze Wyjścia drogę ludu Izraela do Ziemi Obiecanej - "trudną drogę od niewoli ku wolności".



"Nie możemy zaś wspominać biblijnego exodusu, nie myśląc o wielu braciach i siostrach, którzy dziś uciekają przed nędzą i przemocą i idą w poszukiwaniu lepszego życia dla siebie i swoich bliskich" - dodał.



Zdaniem papieża "dobrym ćwiczeniem wielkopostnym" byłoby skonfrontowanie się z konkretną rzeczywistością migranta lub pielgrzyma i przyzwolenie, by nas to zaangażowało.



Według papieża Wielki Post powinien być czasem weryfikacji tego, czy w swoim życiu, w rodzinach, w miejscach pracy, wspólnotach parafialnych lub zakonnych jest zdolność do podążania razem i "przezwyciężania pokusy zakorzeniania się w swojej autoreferencyjności i dbania wyłącznie o własne potrzeby".