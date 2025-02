Papież Franciszek zatwierdził dekret o heroiczności cnót kandydatki na ołtarze, zakonnicy i mistyczki Kunegundy Siwiec (1876-1955) - ogłosił we wtorek Watykan. To jeden z dokumentów zaaprobowanych przez papieża podczas spotkania z sekretarzem stanu kardynałem Pietro Parolinem.

Papież Franciszek / IMAGO/ALESSIA GIULIANI/Imago Stock and People / East News

Po poniedziałkowym spotkaniu Franciszka z kardynałem Parolinem w Poliklinice Gemelli Watykan opublikował listę zatwierdzonych przez niego dekretów Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych.

Zatwierdzenie dokumentu o heroiczności cnót Kunegundy Siwiec, urodzonej w Stryszawie w Małopolsce, oznacza ważny krok na drodze do jej beatyfikacji.

Kunegunda Siwiec jako młoda kobieta ukończyła kurs katechetyczny i uczyła zasad wiary dzieci i dorosłych przygotowujących się do przyjęcia sakramentów. Należała do Apostolstwa Modlitwy w Stryszawie. Następnie wstąpiła do Bractwa Dzieciątka Jezus u karmelitów bosych w Wadowicach. Złożyła śluby i przyjęła imię Teresa od Dzieciątka Jezus.

Część swojej ziemi przekazała na budowę kaplicy i na domy klasztorne zmartwychwstanek w Stryszawie.

W 1948 roku zachorowała na nieuleczalną gruźlicę kości. Zmarła w swoim rodzinnym domu w 1955 roku.

O wyniesienie jej na ołtarze wnioskowali karmelici bosi. Watykan zgodził się na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego w 2007 roku.

Papież Franciszek zatwierdził także między innymi dekret o złożeniu ofiary życia księdza Emilio Giuseppe Kapauna, urodzonego w 1916 roku w USA. Zmarł on w obozie w Korei Północnej w 1951 roku.