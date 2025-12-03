Co najmniej 159 ofiar śmiertelnych - tyle pochłonął ubiegłotygodniowy pożar osiedla w dzielnicy Tai Po w Hongkongu. Informacje te przekazała w środę policja. Służby zakończyły już przeszukiwanie zniszczonych bloków, ale bilans ofiar może jeszcze wzrosnąć, gdyż znaleziono szczątki wymagające badań. W sprawie aresztowano już 21 osób. Poprzedni bilans mówił o 151 ofiarach śmiertelnych. Najmłodsza ofiara miała rok, a najstarsza 97 lat.

Upamiętnienie ofiar pożaru w Hongkongu / /PETER PARKS/AFP/East News /East News, / East News

W Hongkongu w środę zakończyło się przeszukiwanie pogorzeliska po gigantycznym pożarze.

Do tragedii doszło 26 listopada, zapłonęły wieżowce na osiedlu Tai Po.

Pożar zniszczył siedem z ośmiu budynków i pochłonął życie co najmniej 159 osób. 31 osób nadal uznaje się za zaginione.

Śledztwo wskazuje, że użycie łatwopalnych materiałów podczas remontu oraz niesprawny system sygnalizacji pożaru przyczyniły się do rozmiaru tragedii.

W związku z katastrofą zatrzymano 21 osób, w tym podwykonawców odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe, a także osoby podejrzane o podżeganie do buntu.

Szczegóły tej wstrząsającej tragedii oraz prowadzonego śledztwa poniżej.

Policja poinformowała, że zakończono już przeszukiwanie pogorzeliska na osiedlu Tai Po w Hongkongu. 26 listopada doszło tam do potężnego pożaru wieżowców. Ogień błyskawicznie się rozprzestrzenił podczas remontu budynków, utrudniając akcję ratunkową.

Zidentyfikowano na razie 91 kobiet i 49 mężczyzn

Policja sprecyzowała, że wśród 140 dotychczas zidentyfikowanych ciał jest 91 kobiet i 49 mężczyzn. Najmłodsza ofiara miała zaledwie rok, a najstarsza - 97 lat. Wciąż za zaginione uznaje się 31 osób, w tym pomoce domowe z Filipin i Indonezji, jednak szanse, że służby znajdą jeszcze kogoś żywego, są niewielkie, a jeśli, to z każdą chwilą maleją.

/ PETER PARKS/AFP/East News / East News

W środę i czwartek mieszkańcy jedynego bloku, który nie został zajęty przez ogień, mogą w wyznaczonych godzinach wejść na maksymalnie 90 minut do swoich mieszkań w celu zabrania najcenniejszych rzeczy i dobytku. Pożar zniszczył siedem z ośmiu budynków kompleksu mieszkalnego. Mieszkało tam łącznie ponad 4 tys. osób. Przeszło 2,6 tys. mieszkańców umieszczono w hostelach i hotelach oraz tymczasowych kwaterach.

Śladztwo trwa. Podano przyczynę

Trwa śledztwo w sprawie przyczyn tragedii. Władze wskazują, że do szybkiego rozprzestrzenienia się ognia przyczyniły się niestandardowe materiały budowlane użyte podczas renowacji, w tym łatwopalna siatka z tworzywa sztucznego i pianka izolacyjna.

Ogień, który objął kompleks Wang Fuk Court, jest określany jako najtragiczniejszy pożar budynku mieszkalnego na świecie od 1980 roku. W związku ze sprawą policja aresztowała dotychczas 21 osób, którym postawiono zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci.

/ PETER PARKS/AFP/East News / East News

Sześć ostatnich zatrzymanych osób to podwykonawcy odpowiedzialni za system sygnalizacji pożaru, który według wstępnych ustaleń i relacji mieszkańców nie działał.

Biuro policyjne ds. ochrony bezpieczeństwa narodowego twierdzi, że "niewielka grupa (...) zewnętrznych, antychińskich i destabilizujących sił” wykorzystuje katastrofę w Tai Po do siania zamętu w mieście i nie należy tego tolerować. Jak informowały lokalne media, co najmniej trzy osoby zostały dotychczas zatrzymane pod zarzutem „podżegania do buntu", w tym student wręczający ulotki z petycją, w której wzywano do przeprowadzenia niezależnego śledztwa.

