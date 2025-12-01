Co najmniej 151 osób nie żyje, kilkadziesiąt wciąż jest poszukiwanych. Władze Hongkongu poinformowały o aresztowaniu 13 osób podejrzanych o nieumyślne spowodowanie śmierci wielu ludzi w potężnym pożarze kompleksu wieżowców. Policja pokazała wstrząsające zdjęcia z wnętrza spalonych budynków.

Służby na miejscu tragicznego pożaru w Hongkongu / Handout / AFP/EAST NEWS

Władze Hongkongu aresztowały 13 osób podejrzanych o nieumyślne spowodowanie śmierci w związku z tragicznym pożarem na osiedlu Wang Fuk Court.

W pożarze zginęło co najmniej 151 osób, a ponad 40 wciąż uznaje się za zaginione.

Policja przeszukuje siedem wieżowców, w których znaleziono ciała mieszkańców uwięzionych podczas próby ucieczki.

Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl .

Władze Hongkongu poinformowały w poniedziałek o aresztowaniu 13 osób podejrzanych o nieumyślne spowodowanie śmierci w śledztwie dotyczącym najtragiczniejszego pożaru w mieście od dziesięcioleci. Zarzuca się im, że podczas remontu użyto niskiej jakości materiałów, które przyczyniły się do rozprzestrzenienia się ognia, w wyniku którego zginęło co najmniej 151 osób. Ponad 40 osób jest zaginionych.

"Niektóre ciała zamieniły się w popiół"

Policja wciąż przeszukuje siedem wieżowców objętych katastrofą, do której doszło w środę na osiedlu Wang Fuk Court. Ciała mieszkańców odnajdywane są na klatkach schodowych i na dachach. Ludzie zostali tam uwięzieni podczas próby ucieczki przed płomieniami - informuje Reuters.

Niektóre ciała zamieniły się w popiół, dlatego możemy nie być w stanie odnaleźć wszystkich zaginionych - powiedziała dziennikarzom Tsung Shuk Yin, urzędniczka policji.

Niskiej jakości materiały

Testy kilku próbek zielonej siatki, która była owinięta wokół bambusowych rusztowań na budynkach w chwili pożaru, nie spełniały norm ognioodporności - poinformowali urzędnicy nadzorujący śledztwo.

Wykonawcy pracujący przy remontach używali tych niskiej jakości materiałów w trudno dostępnych miejscach, skutecznie ukrywając je przed inspektorami - powiedział sekretarz generalny Eric Chan, cytowany przez Reutersa.

Według urzędników, izolacja z pianki używana przez wykonawców również podsycała ogień, a alarmy przeciwpożarowe na terenie kompleksu nie działały prawidłowo.

Spalone doszczętnie mieszkania

Zdjęcia udostępnione przez policję pokazywały funkcjonariuszy ubranych w kombinezony ochronne, maski na twarz i hełmy, którzy sprawdzali pomieszczenia z czarnymi ścianami i meblami zmienionymi w popiół oraz brodzili w wodzie użytej do gaszenia pożarów.

W komplekcie wieżowców mieszkały ponad 4 tysiące osób.

Ponad 1100 osób zostało przeniesionych z centrów ewakuacyjnych do tymczasowego zakwaterowania, a kolejne 680 umieszczono w schroniskach młodzieżowych i hotelach - podały władze.

Wielu mieszkańców zostawiło swoje rzeczy podczas ucieczki, dlatego władze zaoferowały każdemu gospodarstwu domowemu fundusze awaryjne w wysokości ok. 1,2 tys. dolarów oraz zapewniły specjalną pomoc przy wydawaniu nowych dowodów osobistych, paszportów i aktów małżeństwa.

Niskie ryzyko pożaru

Jak podaje Reuters, mieszkańcy Wang Fuk Court zostali poinformowani przez władze w zeszłym roku, że "ryzyko pożaru jest stosunkowo niskie" po tym, jak zgłaszali obawy dotyczące zagrożeń pożarowych związanych z remontami.

Mieszkańcy zgłaszali swoje zastrzeżenia, m.in. dotyczące potencjalnej łatwopalności siatki użytej przez wykonawców do pokrycia rusztowań.

Najtragiczniejszy pożar w Hongkongu od 1948 roku, kiedy to w pożarze magazynu zginęło 176 osób, wstrząsnął miastem, w którym w ten weekend mają się odbyć wybory do legislatury.

