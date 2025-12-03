11 okrętów wojennych, 15 tys. amerykańskich żołnierzy gromadzi się u wybrzeży Wenezueli - podaje niemiecki portal Focus.de. Wcześniej o takich zamiarach pisał sam Donald Trump. "Wiemy, gdzie żyją ci źli i wkrótce rozpoczynamy akcję" - oświadczył prezydent USA w swoich mediach społecznościowych. Reuters podaje w środę, że sprzeciw podnieśli demokraci. "Nieautoryzowane działania militarne przeciwko Wenezueli byłyby kolosalnym i kosztownym błędem, który niepotrzebnie narazi życie naszych żołnierzy" - oświadczyli we wspólnym oświadczeniu. Trump zapowiedział, że może wydać zezwolenie na atak na cele na lądzie. Niepokoją się tym nawet republikanie, z których się wywodzi.

Donald Trump zapowiadał, że gotowy jest do uderzenia militarnego w kartele narkotykowe m.in. w Wenezueli.

W sobotę Trump ostrzegł pilotów i handlarzy narkotykami, zamykając przestrzeń powietrzną nad Wenezuelą.

Zachodnie media informują, że atak może być kwestią godzin, gdyż w ramach operacji "Southern Spear" 11 okrętów wojennych i 15 tys. amerykańskich żołnierzy gromadzi się u wybrzeży Wenezueli.

Prezydent Wenezueli, Maduro, zapowiada opór wobec USA.

Kongres USA planuje wymusić debatę i głosowanie, by zablokować niepopierany przez demokratów ewentualny atak wojskowy na Wenezuelę.

Trumpa krytykuje już nawet środowisko polityczne, z którego się wywodzi - republikanie. Szczegóły poniżej.

Trump zadeklarował gotowość do przeprowadzenia uderzeń militarnych

Donald Trump zadeklarował gotowość do przeprowadzenia uderzeń militarnych przeciwko kartelom narkotykowym w Meksyku i Wenezueli. Podczas spotkania z dziennikarzami w Białym Domu w połowie listopada stwierdził, że "zrobi cokolwiek, by zatrzymać narkotyki". Nie wykluczył także interwencji w Kolumbii oraz wysłania wojsk lądowych do Wenezueli. Potem powiedział jeszcze, że "musi zająć się Wenezuelą".

W sobotę zamieścił wpis na platformie X oraz na Truth Social. "Do wszystkich linii lotniczych, pilotów, handlarzy narkotykami i ludźmi: uważajcie przestrzeń powietrzną nad Wenezuelą i wokół niej za zamkniętą. Dziękujemy za uwagę! PREZYDENT DONALD J. TRUMP" - ogłosił.

Dlaczego Trump chce zaatakować Wenezuelę?

Administracja Trumpa oskarżyła Nicolása Maduro - prezydenta Wenezueli o udział w handlu narkotykami. Maduro temu zaprzeczył. Sprawujący władzę od 2013 roku wenezuelski polityk uważa, że Trump dąży do jego obalenia i zapowiedział, że obywatele Wenezueli oraz wojsko, będą stawiać temu opór.

We wtorek - podczas uroczystej parady wojskowej w Caracas - prezydent Maduro zaapelował do żołnierzy elitarnych Oddziałów Boliwariańskich o gotowość do "obrony ojczyzny i pokoju" wobec "zagrożenia ze strony sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, obecnych na Morzu Karaibskim". Formacja ta została utworzona na cześć Simona Bolivara, symbolu walki o niepodległość Ameryki Południowej.

Ostatnie godziny przed atakiem? Operacja "Southern Spear"

M.in. Focus.de podaje, że wojsko USA gromadzi się u wybrzeży Wenezueli, o czym świadczą liczne filmy i zdjęcia okrętów wojennych oraz nisko przelatujących samolotów, krążące w sieci. Operacja Stanów Zjednoczonych - jak podają media i jak potwierdza sam Departament Wojny Stanów Zjednoczonych - nosi nazwę "Southern Spear" i ma służyć zwalczaniu handlu narkotykami i sieci "narkoterrorystycznych" powiązanych z tzw. Kartelem Słońc (Cartel de los Soles), rzekomo powiązanym z prezydentem Wenezueli.

Demokraci biją na alarm. Złożą rezolucję, aby wymusić głosowanie Kongresu

Agencja Reutera podaje, że amerykańscy ustawodawcy, którzy wielokrotnie próbowali powstrzymać agresję prezydenta Donalda Trumpa wobec Wenezueli, zapowiedzieli, że złożą nową rezolucję, aby wymusić głosowanie Kongresu w tej sprawie, jeśli administracja przeprowadzi atak.

"Nieautoryzowane działania militarne przeciwko Wenezueli byłyby kolosalnym i kosztownym błędem, który niepotrzebnie narazi życie naszych żołnierzy" - oświadczyli we wspólnym oświadczeniu demokraci Tim Kaine z Wirginii, Chuck Schumer z Nowego Jorku i Adam Schiff z Kalifornii oraz republikanin Rand Paul z Kentucky. "Jeśli dojdzie do ataku, powołamy rezolucję o uprawnieniach wojennych, aby wymusić debatę i głosowanie w Kongresie, które zablokują użycie sił zbrojnych USA w działaniach wojennych przeciwko lub na terenie Wenezueli" - dodali.

Sytuacja zaczyna ciążyć również republikanom. "Możemy mieć problem"

Jak podaje również w środę Reuters, komisje kongresowe kierowane przez republikanów poinformowały w weekend, że "zbadają kampanię w Wenezueli". To już drugi raz w ostatnich dniach, kiedy członkowie partii Trumpa wyrazili obawy dotyczące jednej z jego inicjatyw politycznych.

W zeszłym tygodniu kilku republikańskich ustawodawców ostro skrytykowało Biały Dom za sposób, w jaki potraktował proponowany plan pokojowy dla Ukrainy. Nawet oni stwierdzili, że pierwotny 28-punktowy pakt ich zdaniem faworyzuje Rosję.

O powtrzymanie agresji zaapelował do USA papież

Jak podał Reuters, papież Leon X zaapelował do USA o niepodejmowanie uderzeń militarnych w Wenezueli. Podkreślił potrzebę uspokojenia sytuacji dla dobra narodu.