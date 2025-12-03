Już po raz piąty - jak informuje Reuters - Ukraińcy zaatakowali rurociąg Przyjaźń, którym rosyjska ropa naftowa transportowana płynie na Węgry i Słowację. Tym razem ukraiński wywiad wojskowy do zniszczenia fragmentu ropociągu użył zdalnie detonowanego ładunku wybuchowego z mieszankami łatwopalnymi.

Ukraińcy zaatakowali ropociąg Przyjaźń w rosyjskim obwodzie tambowskim.

Reuters wyliczył, że było to już piąte uderzenie Ukraińców w ten rurociąg.

Rurociągiem Przyjaźń płynie do Węgier i Słowacji rosyjska ropa naftowa.

Agencja Interfax-Ukraina poinformowała w środę, powołując się na źródła w ukraińskim wywiadzie wojskowym (HUR), że po raz kolejny dokonano ataku na rurociąg Przyjaźń, którym rosyjska ropa naftowa transportowana jest "do niektórych krajów Europy".

Reuters wyliczył, że było to już piąte uderzenie w ten rurociąg, którym ropa naftowa płynie z Rosji na Węgry i Słowację.

Uzyskano efekt silniejszego spalania

Według źródeł Interfax-Ukraina atak na ropociąg przeprowadzono w pobliżu miejscowości Kazinskije Wysiełki w obwodzie tambowskim na zachodzie Rosji, na odcinku tej magistrali między Taganrogiem a Lipieckiem.

Do zniszczenia fragmentu rurociągu użyto zdalnie detonowanego ładunku wybuchowego z dodatkowymi mieszankami łatwopalnymi. Dzięki temu uzyskano efekt silniejszego spalania.