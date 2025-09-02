Narasta konflikt między związkami zawodowymi Służby Więziennej a Ministerstwem Sprawiedliwości. Związkowcy zaplanowali manifestację w Warszawie, w odpowiedzi resort zaproponował rozmowy o ich postulatach. Tę propozycję - jak dowiedział się reporter RMF FM - działacze jednak odrzucili.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Związkowcy Służby Więziennej dostali zaproszenie na rozmowy na godz. 15 na poniedziałek 8 września. Problem w tym, że w związku z milczeniem resortu, start demonstracji zaplanowano na następny dzień na południe.

Związkowcy twierdzą, że propozycje spotkania na 21 godzin przed protestem to "jednoznaczny sygnału braku szacunku wobec formacji i funkcjonariuszy". Zwracają uwagę, że na spotkanie bezskutecznie czekali pół roku. Będą rozmawiać, jednak chcą się spotkać już po proteście.

Związkowcy postulują do resortu m.in. o podwyżki i przyznanie im świadczeń mieszkaniowych.

Ministerstwo twierdzi, że rozumie rozgoryczenie i zniecierpliwienie funkcjonariuszy, iż spraw nie udało się dotąd zamknąć. Tłumaczy, że gotowe są resortowe projekty, jednak - z niewiadomych powodów - opóźnia się wpisanie tych regulacji do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.