Tobias Thalhammer, znany szerzej jako wykonawca muzyki disco polo Toby z Monachium, wycofał się z kandydowania na stanowisko przewodniczącego Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki - twierdzi "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Uzasadniał, że rezygnuje z "powodów osobistych". Jego kandydaturę zgłosił miesiąc temu resort nauki kierowany przez Dorotheę Baer z CSU.

Tobias Thalhammer wycofał swoją kandydaturę na szefa Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki / FRANK LEONHARDT / PAP/DPA

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Toby z Monachium rezygnuje

Tobias Thalhammer wycofał swoją kandydaturę na o stanowisko przewodniczącego Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki - twierdzi "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Lokalny polityk CSU znany jest jako wokalista piosenek disco polo Toby z Monachium. Miał być poddawany krytyce za brak kompetencji, co mogło się przyczynić do decyzji o rezygnacji - poinformował dziennik.

Niemiec oficjalnie twierdzi, że wycofał się z "powodów osobistych". Na to stanowisko zaproponowało go ministerstwo badań naukowych, technologii i kosmonautyki, kierowane przez Dorotheę Baer - przedstawicielkę bawarskiej CSU.

Thalhammer stwierdził, że "wysuwane wobec niego zastrzeżenia, które uważa za niesprawiedliwe i osobiście go raniące, mogłyby utrudnić mu wykonywanie zadań, a tym samym wpłynąć negatywnie na relacje niemiecko-polskie".

Przemawiała za nim popularność

Ważnym argumentem, który przemawiał za kandydaturą muzyka, miał być fakt, że jest żonaty z Polką. Zwrócono również uwagę na jego popularność jako wokalisty - znany jest jako Toby z Monachium. Niemiec jest wykonawcą utworów w gatunku disco polo, niektóre z nich śpiewał również po polsku. Zdaniem ministerstwa mógłby nadać Fundacji "nowych impulsów".

Sprzeciw pojawił się wśród członków kuratorium Fundacji. Zarzucali oni brak kompetencji muzyka do kierowania instytucją wymagającą znajomości kręgów naukowych i akademickich zarówno w Niemczech, jak i w Polsce.

Partyjne spory w tle

"Frankfurter Allgemeine Zeitung" twierdzi, że zgłoszenie Thalhammera było wynikiem sporów partyjnych. Kontrolowane przez CSU ministerstwo chciało przeforsować człowieka ze swojego środowiska politycznego. Muzyk w 2018 r. zmienił przynależność partyjną z FDP na CSU. Teraz jest radnym w Neubibergu pod Monachium. Tymczasem bawarska CSU tworzy wraz z CDU oraz SPD koalicyjny rząd, którego kanclerze jest Friedrich Merz.

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN) wspiera projekty realizowane m.in. przez szkoły wyższe "w formie polsko-niemieckiej kooperacji". Od powstania w 2009 r. sfinansowała blisko 500 projektów badawczych. Inicjatorami były rządy Niemiec i Polski, a także land Brandenburgia. Na jej czele obecnie stoi mówiąca po polsku Cornelia Pieper - była wiceszefowa resortu spraw zagranicznych i była konsul generalna Niemiec w Gdańsku. Jej zastępcą jest prof. Jan Rydel z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Zarówno Polska, jak i Brandenburgia miały zgłosić sprzeciw wobec kandydatury Thalhammera - twierdzi dziennik. Z kolei Pieper i Rydel mieli wyrazić gotowość do kierowania zarządem Fundacji przez kolejne trzy lata. Kuratorium Fundacji ma podjąć decyzję w tej sprawie w poniedziałek.