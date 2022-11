Na Ziemi jest już 8 miliardów ludzi. Rekord mieszkańców naszej planety został pobity o godz. 9 naszego czasu.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

To kamień milowy w rozwoju ludzkości - oceniła Organizacja Narodów Zjednoczonych.

"Ten bezprecedensowy wzrost wynika ze stopniowego wydłużania się długości życia ludzkiego dzięki poprawie zdrowia publicznego, żywienia, higieny osobistej i medycyny. Jest on również wynikiem wysokiego i utrzymującego się poziomu płodności w niektórych krajach" - czytamy na stronie ONZ.

Kamienie milowe, czyli jak rosła liczba ludności

Pierwszym przełomem był rok 1804. Wtedy liczba ludności przekroczyła miliard.

Na kolejny "kamień milowy" musieliśmy poczekać blisko 130 lat - w 1930 r. na Ziemi mieszkały 2 mld ludzi.

Później przyrost naturalny znacznie przyspieszył. W 1960 r. było nas 3 mld, liczbę 4 mld przekroczyliśmy w 1974 r., a 5 mld w 1987 r., 6 mld w 1998 r. Ostatni rekord padł w 2010 r. - wtedy na Ziemi żyło 7 mld ludzi.

Według prognoz ONZ kolejny rekord padnie w 2037 r. - wtedy ma nas być 9 mld. W 2058 r. na Ziemi ma żyć 10 mld ludzi.

ONZ podkreśla, że kraje o najwyższym poziomie płodności to zazwyczaj kraje o najniższym dochodzie na mieszkańca. Dlatego globalny wzrost populacji z czasem coraz bardziej widoczny jest w najbiedniejszych krajach świata, w większości w Afryce Subsaharyjskiej.

Czołowa "dwudziestka"

Krajem z największą liczbą ludności są Chiny. Żyje tam ponad 1 mld 452 mln ludzi.

Na drugim miejscu są Indie - niespełna 1 mld 413 mln ludzi.

Trzecim najbardziej zaludnionym krajem na świecie są USA - ponad 335 mln ludności.

Na kolejnych miejscach są:

- Indonezja - ponad 280 mln,

- Pakistan - ponad 231 mln,

- Nigeria - ponad 218 mln,

- Brazylia - blisko 217 mln,

- Bangladesz - ponad 168 mln,

- Rosja - ponad 146 mln,

- Meksyk - ponad 132 mln,

- Japonia - ponad 125 mln,

- Etiopia - ponad 122 mln,

- Filipiny - ponad 113 mln,

- Egipt - ponad 107 mln,

- Wietnam - ponad 99 mln,

- Demokratyczna Republika Konga - ponad 96 mln,

- Iran - ponad 86 mln 614 tys.,

- Turcja - ponad 86 mln 540 tys.,

- Niemcy - ponad 84 mln.

"Dwudziestkę" zamyka Tajlandia - z ponad 70 mln mieszkańców.

Polska znajduje się na 38. miejscu - z niespełna 38 mln mieszkańców.

Najwięcej ludzi mieszka w Azji - ponad 4 mld 641 mln. W Afryce żyje ponad 1 mld 340 mln ludzi, w Europie ponad 747 mln, w Ameryce Środkowej i Południowej ponad 653 mln, w Ameryce Północnej ponad 368 mln, a w Australii i Oceanii - ponad 42 mln.

Jeżeli chodzi o wyznanie religijne, najwięcej na Ziemi jest chrześcijan - stanowią 31 proc. populacji (z czego 50 proc. to katolicy). 23 proc. to muzułmanie; 16 proc. nie wyznaje żadnej religii; 15 proc. to wyznawcy hinduizmu, 7 proc. to buddyści; 6 proc. to wyznawcy religii etnicznych, nieuznawanych za oficjalne religie; 1 proc. to wyznawcy innych religii, takich jak np. taoizm, a 0,2 proc. to żydzi.