Dwie osoby zginęły w lawinie, która zeszła w sobotę w prowincji Bolzano na północy Włoch. Służby uratowały pięć osób, z których trzy są w ciężkim stanie.

Włoska agencja ANSA informuje, że lawina zeszła o godz. 11:40 na wysokości 2445 m n.p.m. w dolinie Ridnauntal (wł. Val Ridanna) na terenie gminy Racines.

Na stoku znajdowało się wówczas 25 narciarzy. Większość z nich uniknęła jednak porwania przez zwały śniegu.

W lawinie ucierpiało w sumie siedem osób, z których dwie zginęły. Pozostałych pięciu poszkodowanych trafiło do szpitala - trzy osoby są w stanie ciężkim, a dwie odniosły lekkie obrażenia.

W akcji ratunkowej wzięło udział około 80 ratowników, którzy dotarli na miejsce sześcioma śmigłowcami.

Narodowości zabitych i rannych nie podano.

ANSA przypomina, że zaledwie niedawno, bo 12 marca, w Bolzano obchodzono 9. rocznicę lawiny na Monte Nevoso, w wyniku której zginęło sześć osób.