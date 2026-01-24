Nowa Strategia Obrony Narodowej USA wskazuje, że Rosja wciąż stanowi poważne wyzwanie dla bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO, choć jej potencjał jest możliwy do opanowania - wynika z dokumentu opublikowanego przez Pentagon. Amerykańskie władze podkreślają konieczność dostosowania obecności wojskowej w Europie oraz większego zaangażowania sojuszników.

W opublikowanej w piątek Strategii Obrony Narodowej (ang. National Defense Strategy), będącej rozwinięciem zapisów zawartych w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego (opublikowanej na początku grudnia 2025 r.), Stany Zjednoczone określają Rosję jako "stałe, ale możliwe do opanowania zagrożenie" dla państw NATO na wschodniej flance.

W dokumencie podkreślono, że mimo trudności demograficznych i gospodarczych, Moskwa wciąż dysponuje znacznym potencjałem militarnym i przemysłowym, co potwierdza wojna w Ukrainie. "Rosja pokazała też, że jej społeczeństwo ma determinację potrzebną do tego, by toczyć przedłużającą się wojnę w swoim bliskim sąsiedztwie" - czytamy.

Modernizacja arsenału i zagrożenia hybrydowe

Pentagon zwraca uwagę, że rosyjskie zagrożenie militarne koncentruje się głównie na Europie Wschodniej, ale Rosja posiada również największy na świecie arsenał nuklearny, który jest modernizowany i dywersyfikowany. Ponadto Moskwa rozwija zdolności podwodne, kosmiczne i cybernetyczne, które mogą być wykorzystane przeciwko USA.

W dokumencie podkreślono, że amerykańskie siły zbrojne muszą być gotowe do obrony przed rosyjskimi zagrożeniami, a Stany Zjednoczone będą nadal odgrywać kluczową rolę w NATO, dostosowując swoją obecność wojskową w Europie do zmieniających się realiów.

Większa odpowiedzialność Europy

W Strategii Obrony Narodowej wskazano, że kraje NATO w Europie przewyższają Rosję pod względem gospodarczym i demograficznym, co przekłada się na potencjał militarny. Jednocześnie zaznaczono, że udział Europy w globalnej potędze gospodarczej maleje, dlatego USA będą priorytetowo traktować obronę własnego terytorium oraz odstraszanie Chin.

Pentagon przypomina, że państwa NATO zobowiązały się do zwiększenia wydatków na obronność do 5 proc. PKB. "Nasi sojusznicy z NATO mają silną pozycję, by wziąć na siebie główną odpowiedzialność za konwencjonalną obronę Europy, przy kluczowym, ale bardziej ograniczonym wsparciu ze strony USA" - podkreślono.

Zmiany w globalnej strategii USA

Nowa strategia przewiduje również "bardziej ograniczoną" rolę USA w odstraszaniu Korei Północnej, przekazując główną odpowiedzialność Korei Południowej. W regionie Indo-Pacyfiku Pentagon koncentruje się na powstrzymaniu chińskiej dominacji nad USA i ich sojusznikami.