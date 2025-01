Jak informuje "El Mundo" wypadek nastąpił w wyniku pęknięcia najsłabszego elementu, który znosi największe napięcie, czyli tego, który trzyma koło na końcu trasy. To spowodowało awarię napięcia mechanizmu i wywołało silne wstrząsy, które zdestabilizowały wyciągi krzesełkowe, przez co niektóre z nich znalazły się do góry nogami.