Jest nas dwanaście osób, tak jak dwanaście apostołów – opisała w swoim dzienniku niemal 21-letnia Anna Bury, która w styczniu 1945 roku pieszo przeszła kilkaset kilometrów, wracając do domu z niemieckiego obozu pracy. 18 stycznia Niemcy kazali jej opuścić Wierzchy (dziś pow. poddębicki) i udać się do rodzinnego Zelgniewa (dziś pow. pilski). Miała ze sobą ołówek oraz malutki, kilkunastokartkowy notesik, który przez kolejne lata będzie skrzętnie ukrywała. Towarzyszyło jej jedenastu kompanów z obozu. Wszystkich do domu prowadziła nadzieja. Ona to, co złe zabrała dla siebie – mówi 80 lat później jej córka Zofia, która dzienniczek swojej mamy niczym prawdziwą relikwię ma cały czas w rodzinnym domu.

Dziennik 21-letniej Anny Bury / Beniamin Kubiak-Piłat / RMF FM

Takich historii może być całe mnóstwo, ale tylko nieliczne mają okazję być opisane, przekazane dalej światu - mówi mi Dorota Malińska-Janaś, dyrektorka Szkoły Podstawowej im. Straży Granicznej II Rzeczpospolitej w wielkopolskim Śmiłowie. Poznaliśmy się przy okazji prac nad materiałem, który opowiadał o bohaterach Zelgniewa – mężczyznach, biorących udział w pierwszych walkach 1939 roku.

Wówczas otrzymałem od niej książkę opisującą tamte wydarzenia. Końcowe strony zawierają w sobie historię Anny Bury, kobiety, a może właściwie dziewczyny, której wojna nie oszczędzała, a która mimo wielu problemów nie straciła nadziei.

Początek wojny i obóz pracy

Anna Bury urodziła się w 1924 roku. Mieszkała w Zelgniewie, małej wiosce w północnej Wielkopolsce. Jej ojciec, Andrzej, był stróżem wiejskim. Został aresztowany i wywieziony do obozu w Sachsenhausen, z którego już nie wrócił. Anna mieszkała w Zelgniewie z mamą i trzema braćmi. Była najstarsza z całego rodzeństwa. 12 sierpnia 1944 roku o godzinie 4:30 rano, 20-letnia wówczas dziewczyna została gwałtownie obudzona. Niemcy zmusili ją opuścić w pośpiechu swój dom. Wkraczająca w dorosłość 20-latka znalazła się w kolejnej grupie osób wywożonych do obozów pracy.

Anna Bury na zdjęciu z rodzinnego albumu / Archiwum RMF FM

O historii Anny Bury rozmawiam znów z Dorotą Malińską-Janaś, która kontaktuje mnie z Zofią Lipiecką, córką Anny Bury. Pani Zosia to dziś blisko 80-letnia kobieta. Mieszka w domu swoich rodziców zbudowanym po wojnie w Zelgniewie. Kiedy pytam o to, jak mama wspominała wojnę i pobyt w obozie, słyszę, że Anna Bury nie opowiadała zbyt wiele o tamtych wydarzeniach.

Mama chowała to wszystko w sobie. Przez pewien czas nie wiedziałam w ogóle, przez co ona przeszła - mówi mi Zofia Lipiecka. Wie pan, miała ten swój dzienniczek z powrotu. Ona go chowała, nie pokazywała nikomu. Może trochę się bała tego, że ktoś go odnajdzie. Później dopiero mi go wręczyła i powiedziała, żebym ja go przechowała. Czy chciała zachować tę historię dla potomnych? Nie wiem - mówi ze łzami w oczach.

Anna Bury najpierw trafiła do Brzeźna w okolicach wielkopolskiego Czarnkowa. Dwa miesiące później była już w Wierzchach (wówczas pow. sieradzki, dziś pow. poddębicki). Tam spędza kolejne trzy miesiące. 18 stycznia 1945 roku opuszczający centralną Polskę żołnierze niemieccy wydają nakaz - "wymarsz każdy w stronę z kąt jest" (pis. oryg.) - opisuje w swoim dzienniku Anna Bury. Wtedy to zaczyna się jej wędrówka oraz historia dziennika z powrotu do domu.

Oni tam trafili do obozu pracy - mówi Zofia Lipiecka. Musieli kopać rowy, okopy. Pracowali całe dnie. Mama mówiła tylko, że rano była pobudka, praca do późnego wieczora i powrót. Jeszcze tylko buty suszyli, bo to zima była i żeby nie mieli mokrych na następny dzień. Ciężko im tam było - mówi wzruszona kobieta.

Dzienniczek z powrotu do domu

Pierwszy zapis w dzienniczku Anny Bury nie ma daty. Wydaje się, że został on sporządzony tuż przed wymarszem z Wierzchów lub krótko po nim. Kobieta opisała swój przyjazd do obozu oraz nakaz powrotu. Zapiski są przejmujące, chwilami chaotyczne i urwane. Słowa te spisała niemal 21-letnia dziewczyna, która skończyła wiejską szkołę. Pisała jak umiała, choć przyznać trzeba, że momentami styl wydaje się być prawie poetycki.

Redakcja RMF FM i RMF24.pl nie wprowadziła zmian oraz korekt, pozostawiając oryginalny zapis notatek Anny Bury. Notatki specjalnie dla nas czyta córka Anny Bury, Zofia Lipiecka.

/ Beniamin Kubiak-Piłat / RMF FM

Cytat Wyjazd z domu dnia 12 sierpnia 44 roku w godzinie wpół 5tej w stronę Brzerzna – powiat Czarnków. Tam pobyt był 2 miesiące. Wyjazd z Brzerzna 5 października 44r. w stronę Wierzchy które się znajdowały się w pow. Sieradzkim tam po przeszło trzy miesiącowej pobycie 18 stycznia 45r. nakaz na wymarsz każdy w stronę z kąt jest i więc udajemy się w drogę!!!

18 I 1945 – Wierzchy

Cytat Dnia 18go stycznia jak piorun błysneł tak się ten nasz Einsatz rozprysł, więc my nasze żeczy spakowalim w drogę w stronę naszego stęsknionego rodzinnego domu lecz jest to strasznie daleko. Wiec zaczemaliśmy się u Pana Jaskulskiego tam spędzilim dosyć wesołe chwile przy patefonie, przyszedł też czas na odpoczynek i kładzimy się spać jest nas dwanaście osób tak jak dwanaście apostołów. Z naszej wioska nasza piontka P. Stube, P. Irka, Pan Zenek, Pan Jaskulski, P. Nina, P. Zosia i P. Mitka. Pani Stube panna Irka i pan Zenek odłączuli się odnas jest nas teraz dziewięć osób

Pani Zofia Lipiecka mówi mi, że mama nie wspominała, kto z nią wędrował do domu. Ona to, co złe trzymała w tym wszystkim dla siebie, nie dzieliła się - mówi. Późniejsze zapiski naprowadzają moją rozmówczynię na kilku sąsiadów, którzy już nie żyją lub ich rodziny rozsiane po innych miejscowościach.

Pytam zatem, jak to się stało, że ten dzienniczek w ogóle przetrwał. Ja miałam może piętnaście lat, kiedy mama powiedziała mi o tym wszystkim. Wcześniej znalazłam ten dzienniczek gdzieś schowany. On był ukryty. Byłam dzieckiem, bawiłam się z rodzeństwem. Znaleźliśmy go i podobało nam się to, że z niego szło tak fajnie wyrwać czyste kartki. Jednak zauważyliśmy, że tam są jakieś notatki, coś jest napisane i zostawiliśmy to. Więcej go nie ruszaliśmy - wspomina pani Zofia.