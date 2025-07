Lotnisko w Bergamo (Włochy, Lombardia), obsługujące tanie połączenia lotnicze z i do Mediolanu, zostało we wtorek tymczasowo zamknięte po śmiertelnym wypadku na płycie lotniska. Zginął tam mężczyzna, który – jak podkreślają służby – nie był ani pasażerem, ani pracownikiem portu lotniczego. Do tragedii doszło, gdy ofiara została wciągnięta przez silnik samolotu przygotowującego się do startu.

Tragiczny wypadek na lotnisku w Bergamo. Mężczyzna zginął podczas przygotowań do startu / Shutterstock Zobacz również: Katastrofa, cud i skandal. Przeżyli 40 dni w dżungli, a ich ojciec został skazany

Samolot runął na budynki. Koszmarny bilans ofiar katastrofy w Indiach

Katastrofa samolotu pasażerskiego w Kazachstanie

Katastrofa w USA: Ujawniono komunikaty z wieży kontroli lotów Do zdarzenia doszło we wtorek rano. Jak poinformowały władze lotniska, na które powołuje się agencja Reutera, operacje lotnicze zostały zawieszone od godziny 10:20 do 12:00 czasu lokalnego "z powodu problemu, który wystąpił na drodze kołowania". Na miejscu pracują służby, a okoliczności tragedii badają odpowiednie służby. Rzecznik lotniska potwierdził, że w wyniku incydentu zginął mężczyzna, który nie był ani pasażerem, ani członkiem personelu portu. Według agencji ANSA, ofiara została wciągnięta przez silnik samolotu linii Volotea, przygotowującego się do startu. Włoskie biuro prasowe hiszpańskiego przewoźnika nie udzieliło na razie komentarza w tej sprawie. "Corriere della Sera" informuje, że mężczyzna wbiegł na lotnisko, przedzierając się pod prąd. Pod terminalem pozostawił swój samochód, by później wpaść do hali przylotów i przebiec przez drzwi bezpieczeństwa, prowadzące bezpośrednio na płytę lotniska. Gdy zbliżył się do samolotu wykonującego manewr tzw. pushbacku (wyjazdu z parkingu na pas startowy), został wciągnięty przez silnik maszyny. Policja w Bergamo nie skomentowała dotychczas zdarzenia. Władze lotniska zapewniają, że prowadzone jest szczegółowe dochodzenie mające wyjaśnić wszystkie okoliczności tragedii. Obecnie nie wiadomo ani dlaczego mężczyzna wdarł się na płytę lotniska, ani w jaki sposób udało mu się przedrzeć przez ochronę.