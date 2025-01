W tle nagraniach słychać: "O, mój Boże!" oraz inny samolot, który skomunikował się z wieżą.

"Wieża, widziałeś to?" - słychać.

"Delta 823 nie wiem, czy wiesz, co zdarzyło się wcześniej, ale doszło do wypadku na podejściu do pasa 33. Będziemy wstrzymywać działania na czas nieokreślony" - odpowiada kontroler.

Pilot w odpowiedzi potwierdza: "Tak widzieliśmy to, co tu się zdarzyło!".

Ekspert dla PAP: Kontrola powinna zareagować

Mjr rez., ekspert, b. pilot wojskowy Michał Fiszer z Collegium Civitas powiedział w rozmowie z PAP, że kontrola ruchu lotniczego powinna zareagować, że 2 statki powietrzne lecą na kolizję, a załoga śmigłowca powinna widzieć podchodzący do lądowania samolot pasażerski.

Ekspert zaznaczył, że rejon lotniska to "bardzo gęsta przestrzeń powietrzna, tam się porusza bardzo dużo statków powietrznych w różnych kierunkach".

Zastrzegł jednak, że tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzyło. Była to jednak noc, trudno było cokolwiek dotrzeć. Światła w nocy mają to do siebie, że je widać, ale nie wiadomo dokładnie, w jakiej one są odległości - czy są bliżej, czy dalej - wyjaśnił.

Fiszer zwrócił uwagę na fakt, że wieża kontroli lotów pytała śmigłowiec, czy widzi podchodzący samolot. Nie wiadomo, co wojskowi piloci odpowiedzieli. Ale w tej sytuacji powinni albo zrobić "kółeczko" i poczekać, albo poprosić o możliwość zwiększenia wysokości i przelecieć nad ścieżką podejścia samolotu - wyjaśnił ekspert.

Katastrofa lotnicza w USA

Do wypadku lotniczego na obrzeżach amerykańskiej stolicy doszło w środę o godz. 20:47 (w czwartek o godz. 2:47 w Polsce). Lecący z Wichita w Kansas samolot pasażerski Bombardier CRJ 700 linii American Airlines, obsługiwany przez linie PSA, zderzył się ze śmigłowcem UH-60 Black Hawk tuż przed pasem startowym lotniska im. Ronalda Reagana w Arlington pod Waszyngtonem. Obie maszyny wpadły do rzeki Potomak.

Na miejscu są służby ratunkowe. Na pokładzie samolotu były 64 osoby. Śmigłowcem leciało trzech żołnierzy. Według telewizji CBS News dotychczas z rzeki wyciągnięto 18 ciał ofiar katastrofy.

Na miejscu trwa akcja ratunkowa służb z Waszyngtonu, Marylandu i Wirginii, m.in. z udziałem nurków i łodzi strażackich.