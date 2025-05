Eurowizja 2025. Zagraniczni fani komentują: Będę brutalnie szczery

Steczkowska wywalczyła miejsce w finale obok reprezentantów Norwegii, Albanii, Szwecji, Islandii, Holandii, San Marino, Estonii, Portugalii i Ukrainy. W sobotnim finale zobaczymy również przedstawicieli tzw. "Wielkiej Piątki" - Francji, Niemiec, Hiszpanii, Włoch i Wielkiej Brytanii - oraz gospodarza, czyli Szwajcarię.

Występ Polki spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem zarówno w kraju, jak i za granicą. "W końcu nam nie wstyd za Polskę, dziękujemy", "To było epickie!", "Polsko, rozwaliłaś mi mózg!" - to tylko niektóre z komentarzy pojawiających się w sieci. David Cole, znany kucharz i autor książki "Don't Burn It", również nie krył zachwytu. "To było epickie, Polsko, rozwaliłaś mi mózg!", "Co to jest?" - komentował.

Michał Szpak w mediach społecznościowych opublikował wiadomości, jakie wymienił z wokalistką tuż przed występem. "Rozwal ich!" - napisał, na co otrzymał odpowiedź po występie: "Rozwaliłam, co się dało".

"Kolokwialnie mówiąc - roz*****aś!" - dodał Szpak.

Tegoroczna Eurowizja gromadzi 37 państw - wśród nich po przerwie powraca Czarnogóra, natomiast z udziału zrezygnowała Mołdawia. Drugi półfinał odbędzie się 15 maja i wezmą w nim udział m.in. reprezentanci Australii, Austrii, Grecji oraz Czech.

Wielki finał 69. Konkursu Piosenki Eurowizji już w najbliższą sobotę 17 maja. Zwycięzcę wyłonią jurorzy oraz widzowie głosujący z całej Europy. Czy Justyna Steczkowska i jej "Gaja" sięgną po eurowizyjne zwycięstwo? Polska trzyma kciuki.