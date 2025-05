Finał Eurowizji 2025 zbliża się wielkimi krokami. Choć oczy polskich fanów skierowane są głównie na Justynę Steczkowską, która po 30 latach wróciła na eurowizyjną scenę, warto zauważyć, że w tegorocznej edycji nie brakuje innych polskich akcentów - i to wśród ścisłych faworytów do zwycięstwa.

Eurowizja 2025. Polacy stoją za eurowizyjnymi hitami / East News

JJ z Austrii z piosenką "Wasted Love" to jeden z głównych faworytów do wygranej. Za produkcję utworu odpowiada polski kompozytor Wojciech Kostrzewa.

Z kolei Robert Skowroński jest współautorem piosenki "Bara Bada Bastu" śpiewanej przez reprezentujący Szwecję zespół KAJ.

Bukmacherzy do wygranej typują Szwecję (39 proc.), Austrię (23 proc.), Holandię (8 proc.); Polska awansowała na 17. miejsce.

Justyna Steczkowska reprezentuje Polskę z utworem "Gaja" i wystąpi 17 maja podczas wielkiego finału Eurowizji 2025 w Bazylei z numerem 15. Jej występ zapowiada się jako jedno z najciekawszych wydarzeń wieczoru - nie tylko ze względu na artystyczną oprawę, ale także muzyczny manifest inspirowany naturą, duchowością i siłą kobiecości.

Do zwycięstwa typowany jest m.in. JJ, reprezentant Austrii, i jego utwór "Wasted Love", który współprodukował Polak Wojciech Kostrzewa, uznany kompozytor i producent, który w ubiegłym roku współtworzył zwycięski dla Szwajcarii utwór "The Code".

Kostrzewa to ekspert od eurowizyjnych hitów - w tym roku współtworzył także balladę "Voyage" wykonywaną przez Zoë Më ze Szwajcarii oraz przygotował aranżacje i orkiestracje dla kilku innych uczestników Eurowizji.

Eurowizja 2025. Z Finlandii do Szwecji - kolejny polski sukces

Na tym jednak udział Polaków się nie kończy. W barwach Szwecji wystąpi fiński zespół KAJ z piosenką "Bara Bada Bastu", opowiadającą o fińskiej tradycji saunowania. Choć muzycy pochodzą z Finlandii, reprezentują Szwecję, śpiewając po szwedzku jako mieszkańcy dwujęzycznego regionu tego kraju.



Współautorem tej radosnej, stylizowanej kompozycji jest Robert Skowroński - warszawiak, który od dziewiątego roku życia mieszka w Skandynawii. Skowroński to artysta o bogatym dorobku: brał udział w programach typu talent show, pracował przy musicalach, prowadzi wytwórnię muzyczną, a dziś pomaga młodym artystom zaistnieć na eurowizyjnej scenie.

Jak sam tłumaczy, pomysł na piosenkę był prosty: uchwycić radość i rytuał saunowania w piosence, która ma nieść pozytywne emocje i pozwalać słuchaczom oderwać się od codziennych trosk.

Jak się mówi o Finlandii w ogóle, to się mówi, że wszyscy Finowie cały czas chodzą do sauny, bo naprawdę Finowie prawie codziennie chodzą do sauny. Właściwie każdy dom w Finlandii ma własną saunę. Tak że powiedzieliśmy, musimy napisać piosenkę o saunie. Utwór ma trzy minuty. Zaczyna się, jak się wchodzi do sauny i kończy, jak się wychodzi z sauny - mówi.

Eurowizja 2025. Typowania bukmacherów po półfinałach

Po zakończeniu obu półfinałów bukmacherzy zaktualizowali swoje prognozy. Według portalu Eurovisionodds.com faworytami do zwycięstwa są:

Szwecja (KAJ - "Bara Bada Bastu"): 39 proc. szans

Austria (JJ - "Wasted Love"): 23 proc. szans

Holandia (Claude - "C'est La Vie"): 8 proc. szans

Polska, reprezentowana przez Justynę Steczkowską, obecnie zajmuje 17. miejsce w notowaniach bukmacherów. To awans o trzy pozycje w porównaniu do wcześniejszych prognoz, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu i pozytywnym odbiorze jej występu.

Eurowizja 2025. Oto kolejność występów w wielkim finale 69. Konkursu Piosenki Eurowizji 2025

1. Norwegia - Kyle Alessandro - Lighter

2. Luksemburg - Laura Thorn - La Poupée Monte Le Son

3. Estonia - Tommy Cash - Espresso Macchiato

4. Izrael - Yuval Raphael - New Day Will Rise

5. Litwa - Katarsis - Tavo Akys

6. Hiszpania - Melody - ESA DIVA

7. Ukraina - Ziferblat - Bird of Pray

8. Wielka Brytania - Remember Monday - What The Hell Just Happened?

9. Austria - Johannes Pietsch (JJ) - Wasted Love

10. Islandia - VÆB - RÓA

11. Łotwa - Tautumeitas - Bur Man Laimi

12. Holandia - Claude - C’est La Vie

13. Finlandia - Erika Vikman - ICH KOMME

14. Włochy - Lucio Corsi - Volevo Essere Un Duro

15. Polska - Justyna Steczkowska - GAJA

16. Niemcy - Abor & Tynna - Baller

17. Grecja - Klavdia - Asteromáta

18. Armenia - PARG - SURVIVOR

19. Szwajcaria - Zoë Më - Voyage

20. Malta - Miriana Conte - SERVING

21. Portugalia - NAPA - Deslocado

22. Dania - Sissal - Hallucination

23. Szwecja - KAJ - Bara Bada Bastu

24. Francja - Louane - maman

25. San Marino - Gabry Ponte - Tutta L’Italia

26. Albania - Shkodra Elektronike - Zjerm