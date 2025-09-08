​Hiszpania nie weźmie udziału w następnym konkursie piosenki Eurowizji, jeśli będzie w nim uczestniczyć Izrael - zasugerował w poniedziałek hiszpański minister kultury Ernest Urtasun. "Nie możemy normalizować udziału Izraela w międzynarodowych forach, jakby nic się nie działo" - powiedział w wywiadzie dla kanału telewizyjnego La 1.

Eurowizja 2026 odbędzie się w Wiedniu / Shutterstock

Udział Hiszpanii w konkursie Eurowizji stanął pod znakiem zapytania. Powodem są działania izraelskiej armii w Strefie Gazy, gdzie giną setki osób.

Choć hiszpański minister kultury Ernest Urtasun podkreślił, że decyzja o udziale Hiszpanii w Eurowizji należy do publicznego nadawcy radiowo-telewizyjnego RTVE, to w przypadku dopuszczenia Izraela do konkursu "trzeba będzie podjąć kroki" w tej sprawie.

Eurowizja 2026. Udział Hiszpanii i Słowenii pod znakiem zapytania

Słoweński nadawca publiczny RTVSLO poinformował niedawno, że Słowenia nie weźmie udziału w następnej Eurowizji, jeśli Izrael zostanie dopuszczony do konkursu - przypomniał dziennik "ABC".

Rząd Hiszpanii, a szczególnie Sumar - mniejszościowy koalicjant, którego członkiem jest Urtasun - od dawna ostro krytykuje działania izraelskiej armii w Strefie Gazy.

W poniedziałek premier Pedro Sanchez ogłosił całkowite embargo na handel bronią z Izraelem w celu wywarcia presji na rząd Benjamina Netanjahu.

Rząd Hiszpanii domaga się też od Unii Europejskiej bardziej zdecydowanych działań wobec Izraela, przypisując mu wywołanie kryzysu humanitarnego w Strefie Gazy.

Hiszpania, podobnie jak Słowenia, uznała Palestynę wiosną 2024 r.

Eurowizja 2026. Gdzie i kiedy odbędzie się konkurs?

Prawo do organizacji Eurowizji w 2026 roku przypadło Austrii po zwycięstwie artysty z tego kraju - JJ, który zachwycił publiczność i jurorów utworem "Wasted Love". Jego kompozycja, łącząca nowoczesne techno z operowymi wokalizami, zdobyła serca widzów podczas tegorocznej Eurowizji w szwajcarskiej Bazylei.

Organizatorzy ujawnili już kluczowe daty. Wielki finał odbędzie się 16 maja 2026 roku w Wiedniu, a półfinały zaplanowano na 12 i 14 maja.

Wielkie muzyczne święto odbędzie się w Wiener Stadthalle - największej hali widowiskowej w Austrii, mogącej pomieścić aż 16 tys. widzów. Obiekt ten ma już doświadczenie w organizacji Eurowizji - to właśnie tutaj odbył się konkurs w 2015 roku, po historycznym zwycięstwie Conchity Wurst.

Wiener Stadthalle, położona w samym sercu Wiednia, od lat gości największe wydarzenia kulturalne i sportowe, a jej nowoczesna infrastruktura gwarantuje komfort zarówno artystom, jak i publiczności.

Dlaczego Wiedeń, a nie Innsbruck, który również ubiegał się o organizację finału konkursu Eurowizji? Stolica Austrii może pochwalić się doskonałą infrastrukturą komunikacyjną - zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i lokalnym. To właśnie łatwość dojazdu dla uczestników i fanów była jednym z kluczowych argumentów przemawiających za Wiedniem.